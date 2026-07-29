Vincenzo Italiano'dan eski öğrencisine kanca: Alman ekibiyle görüşmeler başladı

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, hem Alman kulübüyle hem de oyuncunun temsilcileriyle pazarlıklarına devam ediyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Chabot’un transferi için siyah beyazlıların şartları zorladığı öğrenildi.