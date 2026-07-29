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Vincenzo Italiano'dan eski öğrencisine kanca: Alman ekibiyle görüşmeler başladı
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Vincenzo Italiano'dan eski öğrencisine kanca: Alman ekibiyle görüşmeler başladı

29.07.2026 10:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Vincenzo Italiano'dan eski öğrencisine kanca: Alman ekibiyle görüşmeler başladı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Stuttgart forması giyen Alman savunma oyuncusu Jeff Chabot'u kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü iddia edildi.

Vincenzo Italiano'dan eski öğrencisine kanca: Alman ekibiyle görüşmeler başladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın stoper takviyesinde listesinin ilk sıralarında yer alan Jeff Chabot için girişimlerini sürdürdüğü iddia edildi. 28 yaşındaki futbolcu, son 2 sezonda Stuttgart forması giydi. 1 metre 95 santim boyundaki Jeff Chabot, hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkıyor.

Vincenzo Italiano'dan eski öğrencisine kanca: Alman ekibiyle görüşmeler başladı

Teknik direktör Vincenzo Italiano, Spezia'nın başında olduğu dönemde Alman oyuncuyla birlikte çalışmıştı.

Vincenzo Italiano'dan eski öğrencisine kanca: Alman ekibiyle görüşmeler başladı

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, hem Alman kulübüyle hem de oyuncunun temsilcileriyle pazarlıklarına devam ediyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Chabot’un transferi için siyah beyazlıların şartları zorladığı öğrenildi.

Vincenzo Italiano'dan eski öğrencisine kanca: Alman ekibiyle görüşmeler başladı

2024 yılında Köln'den 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Chabot, Stuttgart'ta 86 maça çıktı ve 3 gol, 1 asist yaptı. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

İlgili Konular: #beşiktaş #Vincenzo Italiano #Jeff Chabot

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