Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe sözleri: 'Derbide değerimizi göstermek istiyoruz'

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe sözleri: 'Derbide değerimizi göstermek istiyoruz'

1.09.2026 00:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe sözleri: 'Derbide değerimizi göstermek istiyoruz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italinao, 6-2 kazanılan Çorum FK maçının ardından konuştu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Çorum FK'yı konuk etti. Beşiktaş maçı 6-2 kazandı. Galibiyette hat-trickle mücadele eden Vlahovic büyük pay sahibi oldu.

Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano farklı galibiyeti değerlendirdi.

Vincenzo Italiano açıklamasında; "Ligin üçüncü haftasındayız, daha çok çalışıyoruz ve çalıştıkça gelişeceğiz. Kazandığımız için çok mutluyuz. Dusan Vlahovic'in fizik kalitesi iyi seviyede olursa, böyle devam edecek. Kulüple konuşurken çok ısrar ettim. Umarım böyle devam eder. Bir golcü için önemli olan gol atmak ve bu maçta çok başarılıydı" dedi. 

Vincenzo Italiano derbi yorumuda; "Fenerbahçe derbisi herkes için çok önemli. Ligin dördüncü haftası, lig daha çok uzun. Puan ya da puanlar almak istiyoruz. İyi performans göstererek gelişimimizi devam ettirmek istiyoruz. Derbide değerimizi göstermek istiyoruz. Puan ve puanlar istiyoruz, kazanmak istiyoruz. Benim de ilk derbim olacak. Elimizden geleni yapmak istiyoruz" sözlerini sarf etti. 

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #Vincenzo Italiano

İlgili Haberler

6 gollü galibiyetin ardından... Beşiktaşlı futbolculardan derbi mesajı
6 gollü galibiyetin ardından... Beşiktaşlı futbolculardan derbi mesajı Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Çorum FK'yi 6-2 mağlup etti. Maçta hat-trick yapan Vlahovic takım arkadaşı Orkun Kökçü ve Fenerbahçe derbisi için konuştu.
TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın cezasını kaldırdı
TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın cezasını kaldırdı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti ve kulübe yönelik para cezasını kaldırdı.
Dusan Vlahovic hat-trick yaptı: Beşiktaş, Çorum FK'yi derbi öncesi farklı mağlup etti
Dusan Vlahovic hat-trick yaptı: Beşiktaş, Çorum FK'yi derbi öncesi farklı mağlup etti Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Çorum FK'yı konuk etti. Beşiktaş maçı 6-2 kazandı. Galibiyette hat-trickle mücadele eden Vlahovic büyük pay sahibi oldu.