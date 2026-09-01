Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe sözleri: 'Derbide değerimizi göstermek istiyoruz'

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Çorum FK'yı konuk etti. Beşiktaş maçı 6-2 kazandı. Galibiyette hat-trickle mücadele eden Vlahovic büyük pay sahibi oldu.

Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano farklı galibiyeti değerlendirdi.

Vincenzo Italiano açıklamasında; "Ligin üçüncü haftasındayız, daha çok çalışıyoruz ve çalıştıkça gelişeceğiz. Kazandığımız için çok mutluyuz. Dusan Vlahovic'in fizik kalitesi iyi seviyede olursa, böyle devam edecek. Kulüple konuşurken çok ısrar ettim. Umarım böyle devam eder. Bir golcü için önemli olan gol atmak ve bu maçta çok başarılıydı" dedi.

Vincenzo Italiano derbi yorumuda; "Fenerbahçe derbisi herkes için çok önemli. Ligin dördüncü haftası, lig daha çok uzun. Puan ya da puanlar almak istiyoruz. İyi performans göstererek gelişimimizi devam ettirmek istiyoruz. Derbide değerimizi göstermek istiyoruz. Puan ve puanlar istiyoruz, kazanmak istiyoruz. Benim de ilk derbim olacak. Elimizden geleni yapmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.