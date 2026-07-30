Vincenzo Italiano'dan galibiyet açıklaması: 'Avrupa'da kolay maç yok'

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında konuk olduğu Danimarka ekibi Midtjylland'ı 2-0 yenerek tur atladı.

İkinci eleme turunun ilk maçını sahasında 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, adını üçüncü eleme turuna yazdırdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Vincenzo Italiano'nun açıklamaları şu şekilde:

"Çok mutluyum. İyi bir iş çıkardık. Burada kazanmak çok zor. İlk yarıda zorlandık ama ikinci yarıda iyiydik. İki maçta da gol yemedik. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Gayet mutluyum."

"İlk maçı kazandığımız için özellikle ilk yarıda çok fazla risk almadık. İlk yarıda baskı yaptılar ve uzun oynadık. Çok fazla risk almadık. İkinci yarıda da ilk pozisyonda gol attık ve maçın kilidini açtık."

"AVRUPA'DA KOLAY MAÇ YOKTUR"

"İlk maça göre farklıydı, akıllı oynadık. İyi hazırlanmıştık ve ona göre oynadık. Önemli olan turu geçmemizdi. Bunu başardığımız için mutluyum."

"Zor bir takım çıkmıştı bu turda. Midtjylland gerçekten çok zor bir takım. İki tane zor maç oynadık ve hak ettiğimizi düşünüyorum."

"Şimdi oynayacağımız rakip, iki maçını da kazandı. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Avrupa'da kolay maç yoktur. Sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor. Bu turdan sonra öz güvenimiz arttı ve biraz daha çalıştıktan sonra çok daha iyi işler yapacağız."

"ÜÇ MAÇ OYNADIĞIMIZDA DAHA FAZLA ROTASYON OLACAK"

"Biz şu anda 3 kulvarda değiliz. Haftada tek maç yaptık. İtalya'da 3 maç oynuyordum, o zaman zorunlu olarak rotasyon yapıyordum. Değişiklik yapmak zorundasınız, rotasyonu genişletmeniz lazım orada."

"Bir haftada bir maç yaptık şu anda. Geçen hafta iyi performans gösteren oyuncuları bu hafta ödüllendirdim."

"3 maç oynadığımızda tabii ki daha fazla rotasyon olacak. Bunu zamanı geldiğinde göreceksiniz."

"ÇOK ZOR BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

"Gerçekten çok mutluyum. Çok iyi performans ortaya koyduk ve sonucu aldık. Zor bir rakibe karşı oynadık ve iki maçta da iyi performans sergiledik."

"Tekrar ediyorum, çok zor bir takıma karşı oynadık. Daha hazır bir takıma karşı oynadık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum çünkü hiç kolay değildi bu turu geçmek."

"Bundan sonraki tur için yarın çalışmaya başlayacağım. Zor olacaktır, dediğim gibi Avrupa'da kolay maç yoktur. İlk maçı deplasmanda oynayacağız ve hazırlanmamız gerekiyor ama bu turdaki gibi oynarsak, iyi işler yapabiliriz. Bu maçtan sonra da iyi bir öz güven kazandığımızı düşünüyorum. Çalışmaya başlayacağız.”

"İKİNCİ YARIDA ÇOK İYİ OYNADIK"

"Devre arasında soyunma odasına gittiğimizde bazı çözümler aramaya başladık. Daha agresif olmamız gerekiyordu. Topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Özellikle orta sahada daha fazla ikili mücadele kazanmamız gerekiyordu. Bunları da yaptık. İkinci yarıda çok iyi oynadık. Acı çektik çünkü oyunu her zaman domine edemezsiniz. Çocuklarımı tebrik etmek istiyorum, bugün harika bir iş çıkardılar. Avrupa'da kolay maç yoktur."