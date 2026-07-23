Vincenzo Italiano'dan galibiyet açıklaması: 'Daha fazla gol atabilirdik ama...'

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Italiano'nun açıklamaları şu şekilde:

"Atmosfer gerçekten çok iyiydi. Bu stadyumda oynamak oyuncuları itiyor, müthiş bir his veriyor. Oyunculara, "Keşke ben oynayabilsem" dedim."

"ÇOK POZİTİF BİR GECE GEÇİRDİK"

"Maç hakkında konuşmam gerekirse, maça iyi başladık. İlk yarıda onları çok zorladık. İkinci yarıda daha fazla kapandılar ama çok fazla gol şansı yakaladık. Bir şansları vardı. Alex'in çok iyi bir kurtarışı oldu. Çok pozitif bir gece geçirdik. Şimdi rövanş maçının hazırlıklarına başlayacağız."

"Böyle kapalı takımlara karşı daha iyi oynayabilirdik. 10 kişi rakibe karşı oynadık, daha iyi oynayabilirdik. İleride bunları otomatik hale getireceğimizi düşünüyorum. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Biraz daha fazla ceza sahasına girmemiz, şans üretmemiz gerekiyor. Pozitif bir geceydi. Oyuncuları tebrik ediyorum. Daha gelişmemiz gereken şeyler var. 20 gün çalıştığımızı göz önüne alırsak bence iyiydi."

"DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK AMA.."

"Daha fazla gol atabilirdik, daha fazla şans yaratabilirdik, ceza sahası dışından daha fazla şut deneyebilirdik. Şu anda en yüksek seviyemizde değiliz, bu bir gerçek. 20 gündür çalışıyoruz, bu yüzden bana umut veriyor. Fiziksel olarak da daha iyi olacağız."

"Bence mükemmel bir gece geçirdik. İnanılmaz bir atmosfer gördüm. Taraftarlar bizim itici gücümüz. Harika bir gece geçirdik. O yüzden herkese teşekkür ediyorum. Çocukları tekrar tebrik etmek istiyorum. Daha fazla gol atabilirdik ama ben yine de bu maçta gördüklerimden dolayı mutluyum. Şimdi biraz dinleneceğiz ve rövanşın hazırlıklarına başlayacağız çünkü orası gerçekten bir savaş alanı olacak."

"Ben şu anda bazı futbolculardan daha yorgun olabilirim (Gülerek)."

BASIN TOPLANTISI

İtalyan teknik direktör, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarların Tüpraş Stadı'nda oluşturduğu atmosferi överek sözlerine başlayan Italiano, "Mükemmel bir gece geçirdik. İnanılmaz bir atmosfer gördüm. Taraftarlar bizim itici gücümüz. Taraftar sayesinde sonuna kadar mücadele ediyoruz. Onlara teşekkür ediyorum. Sahada ise mükemmel bir kalite gördüm. Oyuncular dikkatli ve açlardı. Tebrik ediyorum. Daha fazla gol atabilirdik. Oyuncularımın sahadaki enerjilerinden dolayı çok mutluyum. Rövanş zor olacak. Bence sezona iyi başladık" ifadelerini kullandı.

Baskılı oynadıklarını aktaran Vincenzo Italiano, "Bu atmosfer rakibi korkutabiliyor. Bunu kullanmaya çalıştık. Top bizdeyken savunmamız gayet iyiydi. Hücumda da yetenekli oyuncularımız var. Onlardan da gol şansı yaratmalarını bekliyorum. İkinci yarıda savunma hatlarını aşağıya çektiler. Bize çok alan bırakmadılar. İkinci maç çok zor olacak. Midtjylland, evinde tehlikeli bir takıma dönüşebiliyor. 10 kişiye karşı daha iyi oynayabilirdik. Savaşçı bir karaktere sahip ve Beşiktaş kimliği olan bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Danimarka'da tur atlamak istiyoruz. Bunun için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

"FİZİKSEL OLARAK DAHA İYİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Vincenzo Italiano, fiziksel olarak geliştikleri takdirde istedikleri oyunu daha uzun süre sahaya yansıtabileceklerini kaydetti.

Sezonun ilk maçını oynamalarına rağmen iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Italiano, "Bu kadar az bir sürede iyi şeyler ortaya koyduk. Daha iyi olacağız. Fiziksel olarak daha iyi olursak bu oyunu devam ettirebiliriz. Her maç neredeyse 40 şut çeken Beşiktaş'ı hayal ediyorum. Kazanma isteğini oturtmak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"12. ADAM GİBİYİM"

İtalyan teknik direktör, saha kenarındaki enerjisi ve heyecanıyla ilgili bir soru üzerine ise şunları söyledi:

"Bazı oyunculardan daha yorgun olabilirim. Maçları böyle yaşıyorum. Bu, doğal halim. Oyuncularıma yardım etmek istiyorum. 12. adam gibiyim. Onlar da artık beni tanıyor. Maçı yaşamayı çok seviyorum. Onları hep zorlamaya çalışıyorum. Bunu da hep yaptım. Pozisyonları tekrardan izlemeyi seviyorum. Oyunu tekrar okumayı seviyorum, o yüzden de hep bakıyorum. Aynı zamanda oyuncularıma öyle de yardımcı olmaya çalışıyorum. Belki onların görmedikleri ya da okuyamadığı şeyleri ben farklı bir şekilde okuyabiliyorum ve onlara anlatmaya çalışıyorum."