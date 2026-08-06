Vincenzo Italiano'dan galibiyet açıklaması: 'Oyuna forvet ekledim çünkü...'

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hradec Kralove ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş maçı 1-0 kazanarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano değerlendirmelerde bulundu.

Vincenzo Italiano, "Bugün gördük, hep söylediğim gibi, Avrupa'da kolay maç yoktur. Bugünkü maç çok zordu. 10 kişi kaldık, bütün çocuklar ruhunu ortaya koydu. Bu yüzden çok mutluyum" dedi.

“SEMİH'İN GOL ATTIĞINA ÇOK SEVİNDİM”

Beşiktaş teknik direktörü Italiano, "Savunma arkası koşular için ikinci forveti attım ve Semih golü attı. Semih'in gol attığına çok sevindim. Şimdi ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Daha şiddetli olmamız gerekiyor. Bugünkü sonuçtan dolayı çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

Italiano, "Bu takım yaklaşık bir aydır birlikte, temeli oturttuğumuzu düşünüyorum. Bu takımın daha çok ilerleyebileceğini düşünüyorum. Hep birlikte ileride neler olacağını göreceğiz. Kafamda olan şey, takımın biraz daha ileri çıkmasıydı. O yüzden oyuna forvet ekledim. Gömülü kalmamamız gerekiyordu. O karar sonrasında ödüllendirildik ve golü bulduk" ifadelerini kullandı.

ITALIANO'NUN BASIN TOPLANTISI

İtalyan teknik direktör basın toplantısında ise şu ifadeleri kullandı:

"İlk maçı kazandığımız için çok mutluyum. İkinci maçı da kazanmamız gerekiyor, tur atlamamız gerekiyor."

"İşin gerçeği, 10 kişi savunmak çok zordur ve bunu çok iyi yaptık. Takımın asla 10 kişi kalmasını istemem çünkü bu zor bir şey. Ama biz bugün bunu başardık."

"DAHA BİTEN BİR ŞEY YOK"

"Önemli bir şey daha var. Geçen maçta Milot, bu maçta Semih sonradan oyuna girdikten sonra gol attı. Takım mentalitesi için harika bir şey bu. Takımın nasıl bir ruhla oynadığını gösteriyor bu."

"Daha biten bir şey yok asla. İkinci maça hazırlanmamız gerekiyor."

"CESUR OLDUK VE KAZANDIK"

"Maç içindeki çoğu anda topa sahip olduğumuzu hissettim, rakibe çok top vermedik. İlk yarının sonuna doğru bu konuda aksaklık yaşadık. 4-5 şans yakaladık, böyle olmamız, daha iyi olmamız gerekiyor."

"Cesur olduk ve bunun karşılığında kazandık. Bu yüzden çok mutluyum."