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Vincenzo Italiano'dan galibiyet yorumu: 'Düzeltmemiz gereken şeyler var'

Vincenzo Italiano'dan galibiyet yorumu: 'Düzeltmemiz gereken şeyler var'

5.09.2026 22:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Vincenzo Italiano'dan galibiyet yorumu: 'Düzeltmemiz gereken şeyler var'

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 2-1'lik Fenerbahçe derbisinin ardından galibiyetin nasıl geldiğini anlattı.

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KARAKTER GÖSTERDİK"

"Tarif edemeyeceğim bir mutluluk yaşıyorum. Böyle bir derbide kazanmak çok önemli. Büyük takım performansı gösterdik. Burada karakterle, futbol oynayarak 3 puan aldık. Geri düştüğümüzde yine karakter gösterdik. Bundan dolayı ödüllendirildik. Daha fazla gol atabilirdik. Sonuçtan dolayı mutluyuz. Böyle devam etmeliyiz.

Gerçekten önemli bir sonuç aldık bugün. Buradaki amacımız rakibe az pozisyon vermek ve daha çok pozisyon yaratmak. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Özellikle ilk yarıda göze battı bunlar. Mükemmel değiliz, daha çok çalışmamız gerekiyor."

"FİZİKSEL VE MENTAL OLARAK İYİYİZ"

"Fiziksel olarak iyiyiz. Mental olarak da iyiyiz. Mentaliniz güçlüyse bu ayaklara da yansır. Bugün de aynı zamanda topu iyi tutmaya çalıştık. Gelen topları harcamadık. Golleri attık, daha fazla atabilirdik. Bence daha çok gelişebiliriz. Avrupa başlayacak artık, maç sayısı artacak. Her açıdan daha da gelişmemiz gerekiyor."

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