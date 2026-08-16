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Vincenzo Italiano'dan kadro yanıtı: 'Rotasyon yaptım'

Vincenzo Italiano'dan kadro yanıtı: 'Rotasyon yaptım'

16.08.2026 21:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Vincenzo Italiano'dan kadro yanıtı: 'Rotasyon yaptım'

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları Eyüpspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
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Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda yenilenen kadrosuyla Süper Lig'de sahne alacak. Siyah-beyazlılar, ligdeki ilk maçında Eyüpspor'u konuk edecek.

Mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. 

"İYİ BİR İŞ ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Italiano değerlendirmesinde; “Bugün bir mücadelenin başlangıcı. Lig çok güzel olacak, önemli olacak bizim için. İlk maçların ne kadar rekabetçi olduğunu gördük. Sürpriz sonuçlar çıktı. Biz de iç sahada taraftarımız önünde oynayacağız. İyi bir sonuç almak, iyi bir iş çıkarmak istiyoruz. İlk maçta güzel bir iş yapmak istiyoruz” dedi. 

ITALIANO'DAN KADRO AÇIKLAMASI

Beşiktaş teknik direktörü sözlerinin devamında; “Avrupa'daki rakiplerimize göre çok daha farklı bir rakip. Bazı yorgunluklar vardı. Rotasyon yaptım. Perşembe günü tekrar maç var. İyi bir başlangıç istiyoruz. Lige iyi başlamak çok önemli” ifadelerini kullandı. 

İlgili Konular: #beşiktaş #eyüpspor #Vincenzo Italiano

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