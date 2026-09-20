Vincenzo Italiano'dan mağlubiyet sözleri: 'Lider olabilirdik ama olmadı'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısındaki performanslarına dikkat çeken Italiano, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Itaiano, "Bence maçı ilk yarıda kaybettik. Kötü başladık, ritimsiz başladık. Hiç gol şansı üretemedik. Her zamanki oyunumuzu oynayamadık. İkinci yarı iyi oynadık ama iş işten geçmişti. Kalitemizi gösterebilirdik. Lider olabilirdik ama olmadı" dedi.

"LİDERLİĞİ KAÇIRDIĞIMIZ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Takımdaki yorgunluğun da etkili olduğunu belirten İtalyan teknik direktör, liderlik fırsatını kaçırdıkları için üzgün olduğunu dile getirdi.

İtalyan hoca, "Takımda yorgunluk da vardı. Bu yüzden takımda değişiklikler yaptım. Maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. 1 puan alsak bile liderdik, bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm" diye konuştu.

Milli aranın doğru zamanda geldiğini belirten Italiano, Amedspor yenilgisinin kendisinde burukluk bıraktığını ifade etti.

Italiano, "Bence iyi bir dönem geçirdik. Hazirandan şu ana kadar iyi bir dönemdi. Şimdi milli ara geliyor. Doğru zamanda geldi. Gerçekten üzgünüm, bugün lider olabilirdik. İlk yarıdaki oyundan dolayı üzgünüm. Bu maç aklımdan çıkmayacak, bu ekşi tadı unutamayacağım" ifadelerini kullandı.

"BU GECEYE RAĞMEN İYİ BİR PERİYOT GEÇİRDİK"

İtalyan teknik direktör, milli aranın ardından Avrupa ve ligde zorlu bir fikstürün kendilerini beklediğini söyledi.

Italiano, "Bu geceye rağmen iyi bir periyot geçirdik. Sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Sonra Avrupa ve ligde zorlu maçlar olacak" dedi.