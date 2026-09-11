Vincenzo Italiano'dan Marsilya açıklaması: 'Sırada Avrupa var'

Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Beşiktaş sahasında Erzurumspor FK'yi Emirhan Topçu, Leandro Trossard ve İlhan Fakılı'nın golleriyle 3-0 yendi. Siyah beyazlılar puanını 12 yaparak maç fazlasıyla Galatasaray'ın önüne geçerek liderliğe yükseldi.

Maçın ardından teknik direktör Vincezo Italiano galibiyeti ve liderliği değerlendirdi.

Vincenzo Italiano, "Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Çok tehlikeli bir maçtı. Derbi sonrası o motivasyonu, açlığı yakalamak kolay olmuyor. Geçen hafta yaşadığımız delilikti, çılgınlıktı. Maça iyi başladık ve kendimizi gösterdik. İkinci yarıda oyun daha sakin geçti. Önemli olan kazanmak. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bugün iyi iş çıkardık" dedi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Alanya ve bugünkü maç arasındaki farklılık, bugün golü daha erken bulduk. Rakip savunmayı daha erken açtık. Alanyaspor'un da farklı bir stratejisi vardı o maçta. O maç için üzgünüm. O maçta puan alsaydık şu anda farklı şeyler konuşabilirdik. O benim içinde kaldı biraz. Her geçen gün daha da gelişiyoruz, bunu görüyoruz. Farklı savunmalara karşı oynadıkça bunlara alışıyoruz ve gelişiyoruz. Daha da çalışmamız gerekiyor. Mutluyum şu anda" ifadelerini kullandı.

Hafta içi oynanacak Marsilya maçını değerlendiren Italiano, "Sırada Avrupa var. Avrupa için çok istekliyiz. Bundan önce 2 maç kaybettik. Oradan çok şey öğrendik, nasıl reaksiyon göstermemiz gerektiğini öğretti o maçlar. O iki mağlubiyetten sonra bunları öğrendik. Bu dersleri çıkardığımız için mutluyum. Ligde şu anda olduğumuz yerden çok mutluyum" dedi.