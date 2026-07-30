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Vincenzo Italiano'dan Mohamed Salah için açıklama: 'Şimdilik her şey beklemede'
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Vincenzo Italiano'dan Mohamed Salah için açıklama: 'Şimdilik her şey beklemede'

30.07.2026 12:07:00
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Cumhuriyet Spor
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Vincenzo Italiano'dan Mohamed Salah için açıklama: 'Şimdilik her şey beklemede'

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, iyi bir kadroya sahip olduklarını ve 2-3 transferle takımın daha da güçleneceğini söyledi. Italiano, siyah-beyazlı takımın gündemindeki Mohamed Salah'ın transferine değinirken Beşiktaş'taki atmosferden övgüyle bahsetti.

Vincenzo Italiano'dan Mohamed Salah için açıklama: 'Şimdilik her şey beklemede'

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Beşiktaş bu akşam Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, ilk maçta mağlup ettiği rakibini ikinci mücadelede de yenip Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, İtalyan basınına konuştu.

Vincenzo Italiano'dan Mohamed Salah için açıklama: 'Şimdilik her şey beklemede'

"BEŞİKTAŞ HARİKA BİR KULÜP"

Italiano, La Gazetta dello Sport'a verdiği röportajda transfer, Süper Lig ve Avrupa kupaları başta olmak üzere birçok konuya değindi. Beşiktaş'la ilgili değerlendirmesinde Italiano, "Mükemmel organizasyona, kusursuz antrenman merkezine ve inanılmaz atmosfere sahip, harika bir kulüp. Taraftarlar ilk dakikadan itibaren baskı yapıyorlar, daha önce hiç bu kadar ateşli bir şey görmemiş veya deneyimlememiştim. Heyecan verici" dedi.

Vincenzo Italiano'dan Mohamed Salah için açıklama: 'Şimdilik her şey beklemede'

AVRUPA KUPALARI HEDEFİ

Bu akşam Midtjylland ile oynanacak maça ilişkin Italiano şunları söyledi:

"Midtjylland'a karşı ikinci maçımız var, eğer ilerlersek bir tur daha oynayacağız ve Avrupa Ligi play-off'larına katılacağız. Ama elenirsek Konferans Ligi'nde ön eleme turlarına gideceğiz. Kulüp benden Avrupa kupalarında olmamızı istedi."

Vincenzo Italiano'dan Mohamed Salah için açıklama: 'Şimdilik her şey beklemede'

TRANSFER SÖZLERİ

Eski takımı Bologna'dan istediği oyuncularla ilgili, "Bologna'dan kaç oyuncu için transfer denemesi yapıldı, Orsolini ve Lucumi'yi istediniz mi?” sorusunu Italiano, "İsim vermeyelim, bir veya iki kişi diyelim" şeklinde yanıtladı.

Vincenzo Italiano'dan Mohamed Salah için açıklama: 'Şimdilik her şey beklemede'

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve transfer hakkında şu ifadeleri kullandı: 

"Ligde, üst üste dört yıldır şampiyon olan Galatasaray'ın işini zorlaştırmamız gerekiyor. Takım güçlü, iki üç oyuncu daha transfer edersek daha da güçleniriz. Leandro Trossard harika bir oyuncu. Ağustos başında gelecek. Mohamed Salah'ın transferiyle ilgili şimdilik her şey beklemede. Ama harika bir kaptanımız olan Orkun Kökçü var."

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