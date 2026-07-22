Vincenzo Italiano'dan transfer açıklaması: 'Aramıza katılacak isimler olacak'

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılarda karşılaşma öncesinde teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Italiano'nun açıklamaları:

“Sezon öncesi kampına nasıl başladığımız biliyorsunuz. Milli takım olayı da biraz canımızı yaktı. Keşke hepsiyle ilk günden antrenman yapabilseydik. Son 10 gündür tam kadroyla antrenman yapabiliyoruz. İyi çalıştık. Yarın güçlü bir takıma karşı oynayacağız. İyi anlamda bir şeyler gösterebileceğimizi düşünüyorum."

'AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

“Avrupa yolculuğu çok heyecanlı bir yolculuk. Ancak Avrupa'da oynadığınız zaman futbolun gerçeğiyle karşılaşabiliyorsunuz. Farklı takımlarla karşılaşabildiğiniz için. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Hangi turnuva olur bilmiyorum ama Avrupa'da olmak istiyoruz. Ligde başarının önemini biliyoruz ve şu andaki hedefimiz yarınki maç için.”

'HEYECANLIYIM'

“Heyecanlıyım. Ben ve ekibim heyecanlıyız. Yarın ilk resmi maçımıza çıkacağız ve taraftarlarımızla birlikte olacağız. Bu maç tabii ki çok önemli ancak taraftarlarımızın ilk maçımız olduğunu bilmesi gerekiyor. Çalışmamız gereken çok fazla şey var. Taraftarlarımıza güveniyorum ve bizim itici gücümüz olacaklar. İyi bir performans sergilemek istiyoruz.”

'TÜRK LİGİ ZOR BİR LİG'

“Geçmişte benim de Türk takımlarına karşı oynama şansım olmuştu. Türk Ligi hakkında şunu söyleyebilirim, zor bir lig. Kolay bir lig değil. Bütün maçlara yüzde 100 hazır olmanız gerekiyor. 4-2-3-1 sistemine karşı oynadım ve ben de bu sistemle oynadım. Kampta genellikle 4'lü savunmayla oynadık. Orta sahada ikili ve üçlü sistemleri denedik. Temelimizde 4'lü savunma olacak ve bunun üzerinden bir Beşiktaş kimliği yaratmak istiyoruz. Stratejimizi de buna göre belirledik.”

'İLHAN FAKILI BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI'

“Genç futbolcularla çalıştık kamp boyunca. Bazıları bizimle kalacak. Yıl içinde de bazıları bizimle çalışabilir. İlginç ve enteresan isimler vardı. İlhan Fakılı çok iyi bir oyuncu ve beni gerçekten şaşırttı. Hazırlık maçlarında iyi performanslar gösterdi. Genç bir oyuncu ve gelişime açık. Bazı geliştirmesi gereken şeyler var. Topsuz oyununu geliştirmesi, daha ısırgan, daha sert olması gerekiyor. Arkadaşlarıyla daha iyi çalışmayı öğrenmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi, kaliteli bir oyuncu ve bu yüzden bizimle. Bize önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyorum.”

TRANSFER SÖZLERİ

"Buraya geldiğimden beri mükemmel bir ortam içinde olduğumu söyleyebilirim. Herkes Beşiktaş'ın iyiliği için çok çalışıyor. Tesislerimiz çok güzel. İlk baştaki hislerim aynı. Her şeyden mutlu olduğumu söyleyebilirim. Sezon başında bazı şeyler konuşmuştuk ama bunu size söyleyemem. Transfer dönemi devam ediyor. Aramıza katılacak isimler olacak ve bunun üzerine çalışıyoruz. Hemen başlamak istiyorum ve yarının gelmesini istiyorum."

'AVRUPA'DA KOLAY MAÇ YOKTUR'

“Kuzey takımları fiziksel olarak iyi takımlar. Avrupa'da kolay maç yoktur. Rakibimize iyi hazırlandık. Hiçbir maç kağıt üzerinde kazanılmaz. İyi hazırlık ve yarın çalışmalarımızı sahaya yansıtmak istiyoruz.”