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Vincenzo Italiano'dan transfer itirafı: Vazgeçtikleri futbolcuyu isim vererek açıkladı
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Vincenzo Italiano'dan transfer itirafı: Vazgeçtikleri futbolcuyu isim vererek açıkladı

24.09.2026 11:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Vincenzo Italiano'dan transfer itirafı: Vazgeçtikleri futbolcuyu isim vererek açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Italiano, transfer döneminde vazgeçtikleri futbolcuyu isim vererek duyurdu.

Vincenzo Italiano'dan transfer itirafı: Vazgeçtikleri futbolcuyu isim vererek açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Corriere dello Sport'a özel açıklamalar yaptı. Italiano birçok konuya değindi.

Vincenzo Italiano'dan transfer itirafı: Vazgeçtikleri futbolcuyu isim vererek açıkladı

“TÜRKİYE'DE ORTAM OLAĞANÜSTÜ"

Türkiye'deki tribünlere değinen Italiano, "Türkiye'de ortam olağanüstü. Stadyumlar yeni, çok büyük ve büyük bir tutkuyla dolu. Bana İtalya'da insanların bütün hafta sonundaki maçı beklediği 80'li ve 90'lı yılların futbolunu hatırlatıyor. Üstelik bu sadece büyük takımların taraftarlarında değil, her yerde böyle" ifadelerini kullandı.

Vincenzo Italiano'dan transfer itirafı: Vazgeçtikleri futbolcuyu isim vererek açıkladı

DUSAN VLAHOVIC SÖZLERİ

Dusan Vlahovic transferiyle ilgili konuşan Italiano, "Beşiktaş'ta göreve başladığım gün onunla görüştüm. O sırada Juventus'tan ayrılmak üzereydi. Önemli kulüplerle çok sayıda teması vardı. Bana, bu görüşmelerin bir sonuca varmaması halinde tekrar görüşeceğimizi söyledi. Kulüp de onu transfer etmeye çalışmak konusunda benimle hemfikirdi" şeklinde konuştu.

Vincenzo Italiano'dan transfer itirafı: Vazgeçtikleri futbolcuyu isim vererek açıkladı

“SALİH ÖZCAN, DE ROSSI GİBİ”

Salih Özcan'ı De Rossi'ye benzeten İtalyan teknik adam, "Onunla oynarken sistem 4-3-3'e benziyor çünkü savunma hattının içine giren bir oyuncu. Roma'daki eski De Rossi gibi" dedi.

Vincenzo Italiano'dan transfer itirafı: Vazgeçtikleri futbolcuyu isim vererek açıkladı

HAKEM TARTIŞMALARI

Türkiye'deki hakem tartışmalarıyla ilgili yorumlar yapan Italiano, "İşin arka planındaki tüm detayları bilmiyorum ancak Türkiye'de kulüplerin hakemlere karşı çok sert bir tavrı olduğunu görüyorum. Zaten hakemleri koordine etmesi için Anthony Taylor'ı göreve getirdiler" sözlerini sarf etti.

Vincenzo Italiano'dan transfer itirafı: Vazgeçtikleri futbolcuyu isim vererek açıkladı

“NJIE'Yİ DEĞİL POKU'YU İSTEDİM”

Yönetimin kendisine Alieu Njie'yi önermesine karşın Ernest Poku'yu istediğini söyleyen Italiano, "Çok yetenekli bir oyuncu. Juventus'ta biraz kenarda kalmıştı ve biz de bu fırsatı değerlendirdik. Orta sahada birçok pozisyonda oynayabilir. Geçen akşam beni şaşırttı, muhteşem bir maç çıkardı" şeklinde konuştu.

Vincenzo Italiano'dan transfer itirafı: Vazgeçtikleri futbolcuyu isim vererek açıkladı

"BU FİKİRDEN VAZGEÇTİK"

İtalyan teknik direktör Italiano, "Jhon Lucumi’yi de kadroya katmayı denediniz mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: 

"Evet, onu düşünmüştük, ancak Jhon’a çok iyi teklifler geldiği için bu fikri rafa kaldırdık. Mevcut kadromuzu koruduk ve genç bir oyuncu ekledik."

Vincenzo Italiano'dan transfer itirafı: Vazgeçtikleri futbolcuyu isim vererek açıkladı

İLHAN FAKILI AÇIKLAMASI

İlhan Fakılı'ya ayrı parantez açan Italiano, övgüyle bahsettiği oyuncunun gelişiminden memnun olduğunu aktardı.

Vincenzo Italiano'dan transfer itirafı: Vazgeçtikleri futbolcuyu isim vererek açıkladı

YABANCI KURALI

İtalyan çalıştırıcı, Türkiye'deki yabancı kuralının yerlilerin gelişimine katkı sağladığını savunarak, "Kadronun belirli bölümünde genç ve yerli oyunculara yer vermek zorunda kaldığınızda yerli oyuncuların gelişimi de hızlanıyor" dedi.

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