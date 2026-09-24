Vincenzo Italiano'dan transfer itirafı: Vazgeçtikleri futbolcuyu isim vererek açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Corriere dello Sport'a özel açıklamalar yaptı. Italiano birçok konuya değindi.

“TÜRKİYE'DE ORTAM OLAĞANÜSTÜ" Türkiye'deki tribünlere değinen Italiano, "Türkiye'de ortam olağanüstü. Stadyumlar yeni, çok büyük ve büyük bir tutkuyla dolu. Bana İtalya'da insanların bütün hafta sonundaki maçı beklediği 80'li ve 90'lı yılların futbolunu hatırlatıyor. Üstelik bu sadece büyük takımların taraftarlarında değil, her yerde böyle" ifadelerini kullandı.

DUSAN VLAHOVIC SÖZLERİ Dusan Vlahovic transferiyle ilgili konuşan Italiano, "Beşiktaş'ta göreve başladığım gün onunla görüştüm. O sırada Juventus'tan ayrılmak üzereydi. Önemli kulüplerle çok sayıda teması vardı. Bana, bu görüşmelerin bir sonuca varmaması halinde tekrar görüşeceğimizi söyledi. Kulüp de onu transfer etmeye çalışmak konusunda benimle hemfikirdi" şeklinde konuştu.

“SALİH ÖZCAN, DE ROSSI GİBİ” Salih Özcan'ı De Rossi'ye benzeten İtalyan teknik adam, "Onunla oynarken sistem 4-3-3'e benziyor çünkü savunma hattının içine giren bir oyuncu. Roma'daki eski De Rossi gibi" dedi.

HAKEM TARTIŞMALARI Türkiye'deki hakem tartışmalarıyla ilgili yorumlar yapan Italiano, "İşin arka planındaki tüm detayları bilmiyorum ancak Türkiye'de kulüplerin hakemlere karşı çok sert bir tavrı olduğunu görüyorum. Zaten hakemleri koordine etmesi için Anthony Taylor'ı göreve getirdiler" sözlerini sarf etti.

“NJIE'Yİ DEĞİL POKU'YU İSTEDİM” Yönetimin kendisine Alieu Njie'yi önermesine karşın Ernest Poku'yu istediğini söyleyen Italiano, "Çok yetenekli bir oyuncu. Juventus'ta biraz kenarda kalmıştı ve biz de bu fırsatı değerlendirdik. Orta sahada birçok pozisyonda oynayabilir. Geçen akşam beni şaşırttı, muhteşem bir maç çıkardı" şeklinde konuştu.

"BU FİKİRDEN VAZGEÇTİK" İtalyan teknik direktör Italiano, "Jhon Lucumi’yi de kadroya katmayı denediniz mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Evet, onu düşünmüştük, ancak Jhon’a çok iyi teklifler geldiği için bu fikri rafa kaldırdık. Mevcut kadromuzu koruduk ve genç bir oyuncu ekledik."

İLHAN FAKILI AÇIKLAMASI İlhan Fakılı'ya ayrı parantez açan Italiano, övgüyle bahsettiği oyuncunun gelişiminden memnun olduğunu aktardı.