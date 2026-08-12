Vincenzo Italiano'dan Trossard kararı: 'Hepimiz bekliyoruz çünkü...'

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda play-off'a kalan takımlar belli oluyor. Beşiktaş, Çekya'da 1-0 mağlup ettiği Hradec Kralove'yi İstanbul'da konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

"MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ" Maça ilişkin değerlendirmelerde bulunarak sözlerine başlayan Vincenzo Italiano, "Yarın gerçekten çok çok önemli bir maça çıkıyoruz. Sezona başladığımızdan beri çok bir süre geçmedi ama önemli bir maça çıkıyoruz. Küçük bir avantaja sahibiz ama Avrupa'da kolay maç yoktur. Bu maçın önemini biliyoruz. Taraftarların yarın çok güzel bir Beşiktaş göreceğini umuyorum. Umarım yarın her şey güzel gider ve maçı galibiyetle kapatıp evimize döneriz" dedi.

Takımın savunma performansına yönelik gelen soruyu Italiano şöyle yanıtladı: "Burada çok fazla oyuncular hakkında konuşmak istemiyorum. Bu bir takım işi. Savunmamız gerçekten çok iyi. Asla gol yemek istemiyorlar ve savunmamdan dolayı çok mutluyum. Kimse gol yemek istemiyor. Savunma takım olarak yapılır. Sadece kaleci ve savunmadan bahsedemeyiz. Gol yemek istemiyoruz. Böyle devam edersek daha da iyi sonuçlar gelecek. Aynı yolda devam etmemiz gerekiyor."

Italiano, ilk maçta 11'e 11 ve 11'e 10 oynanan bölümler hakkında gelen soruya şu cevabı verdi: "Aslında ilk maç, Avrupa maçlarıyla ilgili dediğim şeyleri gösteriyor. Avrupa'da ve deplasmanda kolay maç yoktur. Geçen maç iyiydik çünkü gol şansı yarattık ve kalemizde çok fazla şans görmedik. Biz kazanmak istiyoruz, rakip de kazanmak istiyor. Özellikle yarın bazı hatalarımızı geliştirmeli ve kalemizde daha az pozisyon görmeliyiz. Daha fazla pozisyon yaratmalıyız. Bu takım 1 aydır beraber. Geliştirmemiz gereken şeyler olduğunu biliyoruz."

İlk 11'ini son ana kadar açıklamamasıyla ilgili Italiano, "İlk 11'i geç açıklamamın sebebi, herkesin hazır olmasını ve dikkatli olmasını istiyorum. Yarın tur atlarsak haftada 3 maç oynayacağız anlamına geliyor. Böyle bir fikstürde herkes forma şansı bulabilir. Stadyuma geldiğimizde oyuncular kendilerini daha hazır hissediyorlar. Her an oynayacakmış gibi hazır olmalılar. Bu şekilde her zaman sonuç aldım ve böyle devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

TROSSARD YANITI Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, siyah-beyazlı takımdaki ilk maçına yarın çıkabilir. Trossard hakkında Italiano, "Her idmanda daha da gelişiyor ve kendini gösteriyor. Yarın umarım süre alacak. Belki 20 dakika, yarım saat. Maçın durumuna göre bir karar vereceğiz. Kendisi çok çok iyi bir oyuncu. Kondisyonu şu anda yeterli seviyede değil. Ama ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yavaş yavaş bize katkı verecek. Hepimiz bekliyoruz çünkü muhteşem bir oyuncu kendisi" dedi.

"OYNAMASI EN BELİRGİN OYUNCU RIDVAN" Maça ilişkin ayrıca Italiano, "Yarın rakibin nasıl oynayacağını ben de bilmiyorum. Küçük bir avantajımız var ve bunu kullanmamız gerekiyor. İlk maç gibi oynamamız gerekiyor. Büyük bir avantajımız var, bu da iç sahada oynayacak olmamız. Ouattara'nın ilk maçta atılmasından dolayı çok üzgünüm. Modern futbolda 10 kişi oynamak zor. Yarın Rıdvan oynaması en belli oyunculardan biri. Rıdvan artı 10 oyuncu diyebiliriz. Değişikler yapabiliriz maç durumuna göre. Rıdvan oynaması en belirgin oyuncu gibi gözüküyor şu anda" değerlendirmesinde bulundu.