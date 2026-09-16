Vincenzo Italiano duyurdu: Trossard'dan Beşiktaş'a kötü haber

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yı konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Yarın iyi oynamaları gerektiğini vurgulayan 48 yaşındaki teknik direktör, "Geçen maçlardan daha da iyi olmamız gerekiyor. Çünkü yarın kaliteli ve Avrupa yolculukları olan bir takıma karşı oynayacağız. Aynı zamanda hocaları da çok iyi ve çok tecrübeli bir teknik adam. Yarın bizim için zor olacak. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Avrupa gerçekten zor. Özellikle bizim maçlarımız çok zor. Gelişmemiz gerekiyor ve eskisine göre bu maçta daha da iyi olmamız gerekiyor. Topla beraber oyunumuzun iyi olması gerekiyor. Rakibe alan vermememiz gerekiyor. Bu maçın sonunda da 3 puan var. O 3 puanın ne kadar değerli olduğunu, bu puanların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bundan önceki maçlarda çok yoğun bir şiddetle oynuyorduk. Kazanma isteğimiz her zaman vardı ve gol atma isteğimiz vardı. Aynı isteklerimizle aynı şekilde devam edersek yarın güzel bir sonuç çıkartabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş olarak bütün turnuvalarda en iyi şekilde mücadele etmemiz gerekiyor" diyen Italiano, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"En iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. Çünkü Avrupa liglerinin aslında bizim için mini lig gibi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Biz bu lige girmek için çok çalıştık. Üç tane zorlu tur atladık. Şimdi önümüzde 8 maç var. Bu 8 maçta da elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü biz lig etabından üst tura çıkmak istiyoruz. Burada olmak bizim için bir ayrıcalık. Beşiktaş gibi olmalıyız. Taraftarlarımızı mutlu etmemiz gerekiyor. Asla pes etmememiz gerekiyor. Çünkü kolay değil. Yarın da gerçekten çok önemli, bizim için çok zor bir maç olacak. Bizim hedefimiz iyi sonuçlar almak ve lig etabından ya ilk 8'de ya da ilk 4'ten çıkmak. Beşiktaş olarak güzel bir iş çıkartmak istiyoruz. Beşiktaş oynadığı her kulvarda, her turnuvada en iyisini yapmak zorundadır."

"TROSSARD'IN TENDONUNDA BİR AĞRISI VAR"

Vincenzo Italiano, Belçikalı futbolcu Leandro Trossard'ın yarınki maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayacağını belirtti.

Bu sakatlıktan dolayı üzgün olduklarını anlatan Italiano, "Tendonunda bir ağrısı var. O yüzden yüz 100 hazır değil. Kendisi yarın aramızda olmayacak ama umarım Amed Sportif Faaliyetler maçına yetişir. Çünkü milli araya girmeden önce çok zor bir deplasmana gideceğiz ve olmaması bizim için de büyük bir kayıp. Bu yüzden de üzgünüz" dedi.

Milli aradan sonra yoğun bir fikstürün kendilerini beklediğini aktaran Italiano, "Milli aradan sonra perşembe-pazar, perşembe-pazar oynayacağız ve buna alışmamız gerekiyor. Bu sıkışık takvime alışmamız gerekiyor. Haftada üç maç yapmaya alışmamız gerekiyor ki bence zaten o periyotlarda bu takımın gerçek halini göreceğiz. Herkesin hazır olması gerekiyor. Yarın ve pazar günü milli ara öncesi çok önemli iki maçımız var. Şu anda bütün odağımız bu iki maç üzerine" ifadelerini kullandı.