Vincenzo Italiano, Hradec Kralove 11'ini belirledi

Beşiktaş, Avrupa Ligi 3'üncü eleme turundaki Hradec Kralove karşılaşmasının çalışmalarına devam ediyor. Temsilcimiz, Çekya'dan avantajlı skorla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, bu maçta sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor.
Kaleyi Alexander Nübel koruyacak. Savunmanın sağında Amir Murillo, solunda Rıdvan Yılmaz’ın oynaması bekleniyor.
TRT Spor'un haberine göre; stoper hattı için son karar maç saatinde verilecek. İtalyan çalıştırıcı; Agbadou, Djalo ve Emirhan Topçu üçlüsünden ikisine görev verecek.
Savunmanın önünde Salih Özcan şans bulacak. Orta sahanın merkezinde Olaitan ve kaptanı Orkun Kökçü forma giyecek.
Hücum hattında sağında Vaclav Cerny, solunda İlhan Fakılı oynayacak. İleri uçta ise Güney Koreli Oh 11’de sahaya çıkacak.