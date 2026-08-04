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Vincenzo Italiano, Hradec Kralove 11'ini belirledi
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Vincenzo Italiano, Hradec Kralove 11'ini belirledi

4.08.2026 14:57:00
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Cumhuriyet Spor
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Vincenzo Italiano, Hradec Kralove 11'ini belirledi

Beşiktaş, perşembe günü oynayacağı Hradec Kralove maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların bu maçta sahaya çıkacağı 11'i netleşmeye başladı.

Vincenzo Italiano, Hradec Kralove 11'ini belirledi

Beşiktaş, Avrupa Ligi 3'üncü eleme turundaki Hradec Kralove karşılaşmasının çalışmalarına devam ediyor. Temsilcimiz, Çekya'dan avantajlı skorla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Vincenzo Italiano, Hradec Kralove 11'ini belirledi

Teknik direktör Vincenzo Italiano, bu maçta sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor.

Vincenzo Italiano, Hradec Kralove 11'ini belirledi

Kaleyi Alexander Nübel koruyacak. Savunmanın sağında Amir Murillo, solunda Rıdvan Yılmaz’ın oynaması bekleniyor.

Vincenzo Italiano, Hradec Kralove 11'ini belirledi

TRT Spor'un haberine göre; stoper hattı için son karar maç saatinde verilecek. İtalyan çalıştırıcı; Agbadou, Djalo ve Emirhan Topçu üçlüsünden ikisine görev verecek.

 

Vincenzo Italiano, Hradec Kralove 11'ini belirledi

Savunmanın önünde Salih Özcan şans bulacak. Orta sahanın merkezinde Olaitan ve kaptanı Orkun Kökçü forma giyecek.

Vincenzo Italiano, Hradec Kralove 11'ini belirledi

Hücum hattında sağında Vaclav Cerny, solunda İlhan Fakılı oynayacak. İleri uçta ise Güney Koreli Oh 11’de sahaya çıkacak.

İlgili Konular: #beşiktaş #Vincenzo Italiano

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