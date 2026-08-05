Vincenzo Italiano Trossard kararını duyurdu: Hradec Kralove maçında forma giyecek mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Hradec Kralove ile karşılaşacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşma öncesi açıklamalar yaptı.

Italiano şöyle konuştu:

"Kendimi çok tekrar ediyorum ama Avrupa'da kolay maç yoktur. Her maça hazır olmanız gerekiyor, dikkatli olmanız gerekiyor. Bu maçları kağıt üzerinde kazanamazsınız. Rakibimiz buraya hak ederek geldi.

İlk maçlarda aldığımız sonuçlardan dolayı öz güvenimiz yükseldi. Bu turda bu özgüven bize yardımcı olacak."

"Trossard yarın oynayacak mı?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Italiano şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce de dediğim gibi bu turu geçmek istiyorsak akıllı ve olgun olmamız gerekiyor. Kalitemizi iyi gösterip zeki olmamız gerekiyor. Bu maç için iyi çalıştık. Bu karakter bizi daha ileri götürecektir. Trossard aramıza katıldığı için çok mutluyum. Şu ana kadar sadece 2 idmana çıktı. Yarınki maçta bizimle olmayacak. İkinci maç için bakacağız. Trossard bize kalite katacak. Onu sahada görmek için sabırsızlanıyorum."

"Oyuncular her gün gelişiyor. Çok daha büyük bir potansiyele sahip bu takım. Bir ay içerisinde kimse mükemmel olamaz ama doğru yoldayız. Güzel sinyaller var ve ben sahada bunu görüyorum. Geçen hafta zor bir engeli aştık, yine zor bir engeli geçmek istiyoruz. Daha kaliteli ve agresif olmak için çalışıyoruz. Kulübümüz Avrupa'da ilerlemek istiyor ve her şeyi yapmak için hazırız."

"Kassoum Ouattara neden oynamıyor?"

"Kassoum kampa geç geldi ve geçen sene olan sakatlığından dolayı ilk başta tek başına çalıştı. Yavaş yavaş hazır hale geliyor. Onun pozisyonunda Rıdvan Yılmaz da çok güvenilir bir oyuncu. Yasin Özcan'ı da o pozisyona sokmaya çalışıyoruz. Sol bek pozisyonu takımda en iyi yerlerden… Kassoum da çok genç oyuncu, gruplara kaldığımızda herkes oynamaya başlayacak. Meşhur rotasyon var ya... Herkes oynayacak ve süre bulacak. Şu an tek odaklandığımız yer gruplara kalmak. Zaten gruplara kaldıktan sonra herkes oynayacak."