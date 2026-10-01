Vincenzo Montella'dan destek çağrısı: 'Beni rahatsız eden tek şey...'

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde cuma günü Belçika ile karşılaşacak. Maç öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BENİ ÜZEN TARAF..." Vincenzo Montella, İtalya maçının ardından yapılan eleştirilere üzüldüğünü söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Tüm enerjimi her zaman işime verdiğim için eleştirileri her türlü kabul ediyorum. Çünkü çok çalışkanım. Beni üzen taraf, futbolcularımıza yapılan eleştiriler. Farkında olmamız, bilinçli olmamız gerek. O seviyeye bizi onlar taşıdı. Avrupa Şampiyonası'nda onlar iyi performans gösterdi, Dünya Kupası'na onlar götürdü. Onlar sayesinde geldik buraya. Haksız eleştiriler yapılıyor onlara karşı. Bir eleştiri yapılacaksa bana yapılabilir, ben kaldırırım" dedi.

"TAKIMIMIZ A LİGİ'NE ALIŞIK DEĞİL" Vincenzo Montella'nın açıklamaları şu şekilde: "Sonuçlara odaklanmadan A Ligi'nde göstereceğimiz performanslar önemli. Buralara nasıl geldiğimizi biliyoruz. Eksiklerden bahsetmek istemiyorum. Son 3-4 yılda 2 Şampiyonlar Ligi oynamış futbolcularımızdan biri yok. Onun eksikliği hissediliyor. Kenan'ı söyleyebilirim, Orkun'u söyleyebilirim... Onların da eksikliği önemli. Takımımızın A Ligi'ne alışık olduğunu söyleyemem. Buraya alışmamız gerekiyor. İtalya'ya karşı ilk yarı çok kötüydü. İkinci yarı daha iyiydik. A Ligi'ne gelen takımların arasında kalma başarısı gösteren takımların sayısı çok az. Her sene 4 çıkan takım 3'ü düşüyor. Öyle bir istatistik var. Maçlardan önce futbolcularımıza "Her maçı kazanmamız gerekiyor" baskısını oluşturmayalım."

"ÇOK GÜZEL BİR YAZ GEÇİRMEDİM" "Gençlere fırsat vermeyi seviyorum. Onları benim bakış açıma göre kademeli şekilde katma değer oluşturarak takıma katmamız gerektiğini düşünüyorum. Gençlere sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Biraz alışmaları gerekiyor bu seviyelere. Çünkü bu maçlara baktığınızda zorluk seviyesi Dünya Kupası yarı finali derecesi gibi. Bu yüzden eleştirilere dikkat edelim." "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı, yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var: Galibiyetin bin tane babası vardır, mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim."

"BENİ RAHATSIZ EDEN TEK ŞEY..." "Beni rahatsız eden tek şey, futbolcularımıza tabiri caizse saldırı oluşuyor. Sanki üç senedir başka birisi vardı da bizi bu seviyeye o getirdi, biz gelmedik. Sanki buraya onlarla gelmedik, bu başarıları onlar da yaşamadı." "Buradaki futbolcularımız ülkelerini en iyi şekilde temsil ediyor. Bir şey olduğunda onları ben ikaz ediyorum, İtalya maçının devre arasında olduğu gibi. Bana karşı eleştiriler yapıldığında bu konuda beni çok etkilemiyor. Ama futbolcularıma karşı çok fazla eleştiri yapıldığında, bu kadar mücadele içinde ülkelerini çok iyi temsil etmeye çalışıyorlarken, onlara bu kadar çok eleştiri yapılmasını hak ettiklerini düşünmüyorum."

"HALKIMIZDAN İSTEDİĞİM..." "Ben aynı Montella'yım, sadece biraz daha beyazlarım arttı. Başka hiçbir fark yok. Halkımızdan isteğim, bir tık daha destek verirsek, yanlarında olursak futbolcularımızın çok daha iyi seviyelere geleceği kuşkusuz."