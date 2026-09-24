Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası itirafı: 'Bu konuda yetersiz kaldık'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar Ligi öncesinde İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki hedefinden milli takımın son durumuna, genç oyunculardan geleceğe kadar birçok konuya değinen Montella, turnuvada Avrupa'nın en iyi takımlarıyla mücadele etmek istediklerini söyledi.

Montella açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: “Herkesle karşılaşmak isterdim ama İtalya hariç, hele ki birkaç gün içinde iki kez. Çok heyecanlanacağım, biliyorum. Ancak Türkiye’nin bir hedefi var: Uluslar Ligi’nde çeyrek finale kalmak, birinci ya da ikinci olarak..."

"TEK BİR MAÇI BİLE KAYBEDEMEZSİNİZ" “İtalya çok değişti, sadece teknik direktör değil. Bizim de kadromuzda pek çok genç oyuncu var ve bu yeni bir durum değil: Bazen belki zamanlaması biraz erken olabilir, ama bu formatta tek bir maçı bile kaybedemezsiniz. Yine de böyle olması güzel, tüm maçlar belirleyici. Ve bizim için bu, Uluslar Ligi’nde ilk kez A Ligi'nde yer alıyoruz: Avrupa’nın en iyileriyle boy ölçüşmek istiyoruz.”

"GRUBUMUZDA DÖRDÜNCÜ GÜÇ KONUMUNDAYIZ" “Biz yeni yükselen takımız, grubumuzda dördüncü güç konumundayız. Yolumuzu açmamız gerekecek.”

"FRANSA'NIN KALİTESİNE ULAŞILAMAZ" “Fransa, diğer takımların ulaşamayacağı bir kaliteye ve oyuncu havuzuna sahip: sadece İspanya ve belki Portekiz onunla rekabet edebilir. Dünya Kupası'nda yarı finalde kaybetti ama rakibi İspanya’ydı: asıl hayal kırıklıkları başka yerlerde. Zidane ile birlikte yeniden coşku kazandılar. Ancak bu onlar için de kolay olmayacak.”

"MAZERET ARAMIYORUM" Montella, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası performansına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Sonuçlara bakıldığında, kesinlikle iyi gitmedi. Performanslara bakıldığında ise daha iyisi yapılabilirdi. Biraz şansımız yoktu, ama mazeret aramıyorum. İlk iki maçta en az bir puan almak için gol bölgelerinde daha etkili olmalıydık. Bu konuda yetersiz kaldık.”

"FEDERASYON GELECEĞE BAKTI" "Ancak beni o iki maç için değil, tüm çalışmalarım için değerlendirdiler. Göreve geldiğimde Avrupa Şampiyonası'na katılamayacaktık, ama grubumuzu birinci olarak tamamladık. Final turunda harika bir performans sergiledik. Yirmi dört yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katıldık. Ve ilk kez Uluslar A Ligi'ndeyiz. Görevden alınabilirdim ama federasyon daha ötesine, geleceğe baktı.”

"YETMİŞ YIL SONRA ALMANYA'DA KAZANDIK" “Deplasmanda da harika sonuçlar aldık, yetmiş yıl sonra Almanya’da galip geldik. Memnuniyet duydum. Belki de bu yüzden beni değiştirmediler...”