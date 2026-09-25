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Vincenzo Montella'dan Fransa maçı öncesi net mesaj: 'Yeni bir sayfa açıyoruz'

Vincenzo Montella'dan Fransa maçı öncesi net mesaj: 'Yeni bir sayfa açıyoruz'

25.09.2026 21:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Vincenzo Montella'dan Fransa maçı öncesi net mesaj: 'Yeni bir sayfa açıyoruz'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fransa maçı öncesinde yaptığı açıklamada "Cesaretli ve kendi futbolumuzu sergileyeceğimiz yeni bir sayfa açıyoruz" dedi.

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa'yı konuk edecek A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

“YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ”

"Aslında maçlara bakıldığında 100 dakika çok önemli. Ben sadece ilk 30 dakikanın önemli olduğuna inanmıyorum. Bu tarz futbolculara ve bu tarz takımlara karşı oynadığınızda her zaman en hatasız şekilde oynamanız gerekiyor. Bu tarz maçlarda kendi futbolumuzu oynatmak için her zaman kendi cesaretimizi kullanarak sahaya yansıtacağız.

Futbolda geleceğe odaklanmamız gerekiyor. Cesaretli ve kendi futbolumuzu sergileyeceğimiz yeni bir sayfa açıyoruz. En iyi şekilde kendi özelliklerimizi sahaya yansıtacağız."

İlgili Konular: #fransa #Vincenzo Montella #A Milli Takım

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