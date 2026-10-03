Vincenzo Montella'dan istifa sorusuna yanıt: 'Eleştirilere çok fazla kulak asmak istemiyorum'

Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından konuştu.

İtalyan teknik adamın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Futbolcularımıza bir şey diyemem, sonuna kadar mücadele ettiler. Son pası atamadığınızda, gol atamadığınızda ve rakip bunları yapınca skor istediğiniz gibi olmuyor."

"A LİGİ'NDE OYNAMAK AYRICALIKTIR"

"A Ligi'nde oynamak ayrıcalıktır, ceza değildir. Milli Takım deneyim kazanıyor. Seviyeyi gördük. Mücadele ediyoruz. A Ligi'ndeki seviye maalesef böyle. Biz de deneyim kazanarak devam ediyoruz."

"FUTBOLCULARI SUÇLAMANIN BİR MANASI YOK"

"Taraftarlarımız için çok üzgünüz. Yüreğimizle sahaya çıkıyoruz. Futbolcuları suçlamanın bir manası yok. Kimsenin suçu yok. Ben bile sahada yüreğimle mücadele ediyorum."

"TEK BİR HATAMIZ VARDI"

"Tek bir hatamız vardı. İtalya maçının ilk yarısındaki futbol. Bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu, verdiler bugün."

"BU SEVİYEDE DENEYİM KAZANIYORUZ"

"Futbol seviyeler oyunudur. Belirli seviyeler vardır. Biz de şu an bu seviyede deneyim kazanıyoruz.

Bu seviyede hata yapamazsanız. Rakipler affetmiyor. İtalya maçının ilk yarısı sadece hatalıydı zihniyet olarak. Futbolcularımı reaksiyon verip mücadele ettiler. 3 günde 1 bu seviyede kendimizi tartıyoruz."

"A LİGİ'NDE OLMAK SUÇ DEĞİL, AYRICALIK"

"Şöyle bir düşünce var aklımda; A Ligi'nde olmak suç değil, ayrıcalık.

Çalışmaya, kendimizi geliştirmeye, en iyisini yapmaya devam etmeliyiz. Futbolcularımızı suçlamıyorum. Futbolda farklı farklı seviyeler vardır, A Ligi de böyle bir seviye!"

İSTİFA SORUSUNA CEVAP

"Takımımız birliktelik içinde ancak eksiklerimiz var ve bunlar çok hissediliyor. Ben şu andaki eleştirilere çok fazla kulak asmak istemiyorum. Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittik, A Ligi'ne bu futbolcularla çıktı. 3 günde bir kendimizi tarttığımız bir dönem geçiriyoruz. Aslında bunlar bizim için bir hazırlık."