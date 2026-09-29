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Vincenzo Montella'dan İtalya mağlubiyeti sözleri: 'Yuhalanmayı hakettik'

Vincenzo Montella'dan İtalya mağlubiyeti sözleri: 'Yuhalanmayı hakettik'

29.09.2026 00:47:00
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Cumhuriyet Spor
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Vincenzo Montella'dan İtalya mağlubiyeti sözleri: 'Yuhalanmayı hakettik'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 4-1 kaybettikleri İtalya maçının ardından görüşlerini aktardı.
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Uluslar Ligi'nde ikinci grup maçında Türkiye, İtalya'ya 4-1 yenildi. Ay yıldızlılar ikinci maçtan da yenilgi ile ayrıldı.

Maçın ardından teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

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"YUHALANMAYI HAK ETTİK"

Montella açıklamasında, “Maça yaklaşımımız rakibin seviyesine göre olmadı. Bu beni üzüyor. İkinci yarı daha iyi başladık. Tam ortak olacakken böyle bir sonuç oldu. İlk yarıya baktığınızda yuhalanmayı hakettik. Alışkanlığımız olmadığı için böyle oldu. 3 günde bir bu seviyede rakiplerle üst üste oynama alışkanlığımız yok” ifadelerini kullandı.

Milli Takım Teknik Direktörü Montella, “Derslerimizi almamız gerekiyor. Farkındayız ama hiçbir zaman özgüvenimizi kaybetmemiz gerekiyor” dedi.

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