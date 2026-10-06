Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vincenzo Montella'dan mağlubiyet açıklaması: 'Bunları söylemek istemiyorum ama...'

Vincenzo Montella'dan mağlubiyet açıklaması: 'Bunları söylemek istemiyorum ama...'

6.10.2026 00:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Vincenzo Montella'dan mağlubiyet açıklaması: 'Bunları söylemek istemiyorum ama...'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3-1 kaybettikleri İtalya maçının ardından görüşlerini aktardı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

A Milli Futbol Takımı, Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 yenildi. Ay yıldızlılar grupta henüz puanla tanışamadı.

Maçın ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Image

"BU DENEYİMLER BİZİ GELİŞTİRECEK"

Vincenzo Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

"Futbolcularımızı tebrik ederim. İtalya'dan daha fazla maçtaydık. Şut şansı vermeden gol yedik, enteresan. Duran toptan basit konsantrasyon hatası ile öne geçtiler. Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum. İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Uluslar Ligi'nde tam kadro mücadele edemedik. Bu deneyimler, bu seviyede önemli. Bu seviyede ilk kez 4 maç üst üste yaptık. Avrupa Şampiyonası için bu deneyimleri kullanacağız tabii ki..."

"BUNLARI SÖYLEMEK İSTEMİYORUM AMA..."

"İlk İtalya maçındaki ilk yarı dışında rakiplerle iyi mücadeleler verdik, eksiklerimize rağmen... Rakip 400 Milyon Euro değerinde 3 futbolcu soktu. Bunları söylemek istemiyorum ama böyle."

İlgili Konular: #türkiye #italya #Vincenzo Montella #Uluslar Ligi

İlgili Haberler

Roberto Mancini'den Vincenzo Montella'ya destek: 'Türkiye ile iyi işler yaptı'
Roberto Mancini'den Vincenzo Montella'ya destek: 'Türkiye ile iyi işler yaptı' İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, 3-1 kazandıkları Türkiye maçının ardından görüşlerini aktardı.
Yunus Akgün'den özeleştiri: 'Ülkemizi çok üzdük'
Yunus Akgün'den özeleştiri: 'Ülkemizi çok üzdük' Milli oyuncu Yunus Akgün, 3-1 kaybettikleri İtalya maçının ardından görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Ilie Datcu hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Ilie Datcu hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve teknik direktörü Rumen Ilie Datcu, 89 yaşında yaşamını yitirdi.