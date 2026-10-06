Vincenzo Montella'dan mağlubiyet açıklaması: 'Bunları söylemek istemiyorum ama...'

A Milli Futbol Takımı, Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 yenildi. Ay yıldızlılar grupta henüz puanla tanışamadı.

Maçın ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

"BU DENEYİMLER BİZİ GELİŞTİRECEK"

Vincenzo Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

"Futbolcularımızı tebrik ederim. İtalya'dan daha fazla maçtaydık. Şut şansı vermeden gol yedik, enteresan. Duran toptan basit konsantrasyon hatası ile öne geçtiler. Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum. İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Uluslar Ligi'nde tam kadro mücadele edemedik. Bu deneyimler, bu seviyede önemli. Bu seviyede ilk kez 4 maç üst üste yaptık. Avrupa Şampiyonası için bu deneyimleri kullanacağız tabii ki..."

"BUNLARI SÖYLEMEK İSTEMİYORUM AMA..."

"İlk İtalya maçındaki ilk yarı dışında rakiplerle iyi mücadeleler verdik, eksiklerimize rağmen... Rakip 400 Milyon Euro değerinde 3 futbolcu soktu. Bunları söylemek istemiyorum ama böyle."