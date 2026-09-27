Vincenzo Montella'dan Orkun Kökçü açıklaması! İtalya maçında oynayacak mı?

Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Türkiye pazartesi günü İtalya ile Bursa'da karşılaşacak. Maç öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

“Keşke karşılaşmak zorunda kalmasaydık. Duygusal olarak kırıcı oluyor. Ama 5 yıldır buradayım. Yüreğim ve zihnim her zaman Türkiye için bir araya gelecek. İtalyan olmak her ne kadar duygusal olarak zorlasa da yarın sahaya çıktığımızda yüreğim Türkiye için atacak."

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SAĞLIK DURUMU

“Açıkçası Mancini'ye katılıyorum. Futbolda dönemler, jenerasyonlar değişir. Yeni yetişen isimler var. Tonali'yi saymama gerek yok. Uluslar Ligi'ni 4 maçlık seride oynuyoruz. Her an her skor değişebilir. Belçika kazanmasına rağmen İtalya birçok pozisyon üretti.”

"Orkun hakkında neler konuşulduğu konusunda fazla bilgim yok ama son dönemlerde kendi kulübünde anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan çıkıyordu. Kendisine teşekkür ediyorum, burada kalmak istedi ve mücadele ediyor, geri dönmek istiyor. Bugün de tam olarak antrenman yapmadı. Onu da bizimle görmek istiyoruz. Umarım yarından itibaren bizimle olabilir."

"KAZANDIĞIMIZDA YAKIŞIKLI; KAYBEDİNCE TERSİ"

"Ben futbolcu olsam bu tarz maçlarda çok motive olurum. Zihinsel olarak jenerasyonların çok önem kazandığı maçlar bunlar."

"Kazandığımızda çok uzun boylu, sarışın ve yakışıklı oluyoruz; kaybettiğimizde de aynı şekilde tersi oluyor. Çok kısa aralıklarla oynadığımız için birçok konuda değişkenlik gösteriyor. Gelecek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kademeli şekilde biliyoruz ki her zaman nasıl daha ileri gideriz, onun düşüncesiyle çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda da hiçbir zaman değişmeyecek."

BERKE ÖZER MİLLİ TAKIMA DÖNECEK Mİ?

"Berke Özer'le ilgili süreçleri benden iyi biliyorsunuz. Herhangi bir telefon da almadım kendisinden. O yüzden şu an bunu konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum."