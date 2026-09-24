Vincenzo Montella o soruya gülerek yanıt verdi: 'Daha doğrudan sorulabilirdi'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kocaeli'de oynanacak Fransa maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella'nın sözleri şu şekilde:

“Çok önemli eksiklerimiz var. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Mert Müldür ve Orkun Kökçü gibi önemli sakatlarımız var. Orkun'a teşekkür ediyorum, bizimle kaldı ve yetişmeye çalışıyor. Şunu da söylemem gerekiyor tüm futbolcularımıza güveniyoruz. Bu dönem hepimiz için yeni bir dönemin başlangıcı.”

O SORUYA GÜLEREK YANIT VERDİ

“İskelet aynı sadece Dünya Kupası'nda çok büyük bir üzüntü yaşadığımızı söylemem lazım. Geçmişten gelen başarısızlıkları veya başarıları bugüne getirmemek lazım. Kendimize güvenimiz konusunda bir sıkıntımız yok. Rekabatin üst düzey olduğu bir yerdeyiz. Bu rekabet için bu işi yapıyoruz. Yarın da bunlardan birisi olacak.”

"10 günde oynanacak dört zor maçta istenmeyen sonuçlar gelmesi halinde oluşacak baskıyla nasıl başa çıkacaksınız?" sorusuna yanıt veren Vincenzo Montella, "Daha doğrudan sorulabilirdi bu soru. Alınmazdım. (Gülerek)" dedi.

"DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA KÖTÜ DÜŞÜNCELERE KAPILMADIM"

“Ben A Milli Futbol Takımı’na çok çok bağlıyım. 21 Eylül’de biz geldiğimizde Avrupa Şampiyonası’na giderken sorunlar yaşayan bir dönemde geldik ve tarihimizde ilk defa birinci olarak elemelerden çıkarak Avrupa Şampiyonası’na gittik. Sonrasında Uluslar Ligi’nde bu seviyeye çıktık. Bunlar çok güzel günlerdi hepimiz için.”

“Dünya Kupası’ndan sonra herhangi bir şekilde kötü düşüncelere kapılmadım. Tam tersi, çok büyük bir üzüntü içerisinde ayağa kalkmak istedim. Çünkü daha güzel günler yaşayabileceğimizi biliyorum. Belki bu dönemlerde bana farklı farklı teklifler de gelmiştir ama ben hiçbir şekilde onları dinlemedim çünkü kalbimin burada olduğuna inanıyorum.”

"BU DÖRT MAÇ BİZİ HEYECANLANDIRIYOR"

“Bu seviyede dört maçımız var. Belki de tarihimizde ilk defa bu seviyede üst üste dört maç oynayacağımız bir serüven yaşayacağız. Bu bizi heyecanlandırıyor ve motive ediyor. Kendimizi kötü düşüncelere kaptırmadan, işimizi en iyi şekilde nasıl yapabileceğimizi ve ülkemizi nasıl temsil edebileceğimizi düşünerek hareket etmek zorundayız.”