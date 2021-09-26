Vincenzo Montella: ”Sonuç için çok çok mutluyum”
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ”Çalıştığımız gibi başladık maça önde basarak aynı gösterdiğimiz gibi yaptı takım” dedi.
Süper Lig’in 7. haftasında evinde 4-0 galip gelen Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ”Çalıştığımız gibi başladık maça önde basarak aynı gösterdiğimiz gibi yaptı takım” dedi.
Süper Lig’in 7. haftasında Adana Demirspor, Gaziantep FK’yı 4-0 mağlup etti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ”Şunu söylemek istiyorum, aslında çalıştığımız gibi başladık maça önde basarak aynı gösterdiğimizi yaptı takım. Sonuç için çok çok mutluyum. İlk yarının belirli bölümünde takım biraz geride kaldı. Aslında biraz daha çalışmamız gereken bir konu daha var oda devamlılığı getirebilmek. Tabi ilk yarı baktığınızda kaçan pozisyonlarımız var golden sonra onları da değerlendirseydik farklı bir sonuç alabilirdik. Ama tabii ki de çok mutluyum. Takıma baktığınızda geride kalmasına rağmen çok derli toplu şekilde disiplinli bir şekilde defans yapmaya devam etti” diye konuştu.
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