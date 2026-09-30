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Vinicius Junior kimdir, kaç yaşında, nereli? Vinicius Junior hangi takımlarda oynadı?

Vinicius Junior kimdir, kaç yaşında, nereli? Vinicius Junior hangi takımlarda oynadı?

30.09.2026 17:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Vinicius Junior kimdir, kaç yaşında, nereli? Vinicius Junior hangi takımlarda oynadı?

Vinicius Junior kimdir, kaç yaşında, nereli? Vinicius Junior hangi takımlarda oynadı?
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Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, bu kez futbolculuğundan çok sosyal medyada gündem olan sıra dışı bir iddiayla konuşuluyor. Yıldız futbolcu hakkında internette yayılan komplo teorisi, futbolseverlerin de dikkatini çekti. Peki, Vinicius Junior kimdir, kaç yaşında, nereli? Vinicius Junior hangi takımlarda oynadı?

VİNİCİUS JUNİOR KİMDİR?

Tam adı Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior olan Vinicius Junior, 12 Temmuz 2000'de Brezilya'nın São Gonçalo kentinde dünyaya geldi. Futbola Flamengo altyapısında başlayan Brezilyalı futbolcu, henüz 16 yaşındayken profesyonel takımda forma giydi. Real Madrid, 2017 yılında Vinicius Junior ile anlaşırken oyuncu 18 yaşına geldiğinde İspanyol kulübüne katıldı.

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VİNİCİUS JUNİOR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2017-2018 Flamengo

2018 Real Madrid B

2018- Real Madrid

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