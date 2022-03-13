Vitor Pereira, Corinthians'a damga vurdu

13 Mart 2022 Pazar, 15:39

Fenerbahçe'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayıp Beşiktaş maçından sonra yolların ayrıldığı Vitor Pereira yeni takımının göz bebeği oldu. Brezilya ekibi Corinthians'la anlaşan Portekizli çalıştırıcı, takımı tarafından çabuk benimsendi.

Corinthians'la ilk maçında Sao Paolo'ya çıkan ve 1-0 kaybeden Pereira, taraftarının önünde ilk maçına Ponte Preta karşısında çıktı. Pereira'nın öğrencileri rakibini Augusto, Paulinho, Mosquito, Adson ve Mantuan'ın golleriyle 5-0 yendi.

Maçın ardından Corinthians Twitter hesabı yaptığı Vitor Pereira paylaşımı ile dikkatleri çekti.

Corinthians'ın paylaşımı:

"Vitor Pereira ne düşünüyorsa doğrudur.

Vitor Pereira hata yaparsa onu affederim.

Vitor Pereira'nın 100 hayranı varsa, ben de onlardan biriyim.

Vitor Pereira'nın 1 hayranı varsa, o hayran benim.

Vitor Pereira'nın hiç hayranı yoksa ben yokum."