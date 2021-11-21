Vitor Pereira, Fatih Terim'i son 20 yıl içinde evinde yenen ilk yabancı oldu

21 Kasım 2021 Pazar, 22:31

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, son bölümünde 10 kişi mücadele ettiği derbiden 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Fatih Terim'e karşı 2002 sezonundan beri bir ilki başardı.

Opta'nın verilerine göre; Vitor Pereira, Mircea Lucescu'dan (2002'de Beşiktaş'ın başında) bu yana Fatih Terim'e konuk olduğu Süper Lig maçından galip ayrılan ilk yabancı teknik direktör oldu.



Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'deki bir önceki kariyerinde Galatasaray ile 3 kez karşılaşmıştı. Ligde oynanan karşılaşmalarda 0-0 ve 1-1'lik skorlar ile Galatasaray'ı mağlup edemezken, 2015-16 sezonundaki Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olmuştu. Bu sonucu ardından Galatasaray, ligde 6.olmasına rağmen Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmıştı.