Vitor Pereira: Kayıplardan sonra bu özgüveni vermemiz gerekiyordu

05 Kasım 2021 Cuma, 07:12

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4’üncü maçında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp’i 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve futbolcu Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu. Son haftalarda gelen kötü sonuçların ardından iyi bir reaksiyon gösterdiklerini söyleyen Vitor Pereira, “Bence bugün iyi bir maç oynadık. İyi bir takım ruhu sergiledik. Geçirmiş olduğumuz zor haftalardan sonra iyi bir reaksiyon gösterdik. Bu tarzı maçları oynayacak karakterimizin olduğunu gösterdik. Bugün kazanmayı hak ettik. Daha da fazla atabilirdik. Sonuç için mutluyum” diye konuştu.

Royal Antwerp karşısında alınan galibiyetin takımın öz güvenine katkı sağlayacağını söyleyen Pereira, “Maçtan önce de söylemiştim. Ligde yüksek kalitede oynadığımız maçlar vardı. Frankfurt maçı da bu seviyedeydi ama futbol sadece taktiksel şeyler değildir. Kalitenizi sergilemek için çoğu zaman öz güvenli olmanız gerekir. Kalite, öz güvenle gelir. Kaybettiğimiz haftalardan sonra bu öz güveni takıma vermemiz gerekiyordu. Tabii ki Trabzon, Alanyaspor ve Konyaspor maçları farklı maçlardı. Bugün bizim için 3 puanı kazanmak çok önemliydi. Gruptan çıkmak için savaşmaya devam ediyoruz. Bizim için en önemli maç, bir sonraki maç” ifadelerini kullandı.

“BAŞARILI OLMAK İÇİN HER ŞEYE SAHİBİZ”

Son haftalarda alınan sonuçların ardından üzerinde bir baskı hissedip hissetmediği üzerine gelen bir soruya ise deneyimli teknik adam, “Benim takımımdan, oyuncularımdan ve taraftarlarımızdan hiçbir şüphem yok. Başkanımızın tutkusundan da öyle. Başarılı olmak için her şeye sahibiz. Yapmamız gereken dengeyi doğru koruyup doğru yolda devam etmek” şeklinde cevap verdi.

İrfan Can Kahveci’nin gösterdiği performansla ilgili de konuşan Pereira, “İrfan’ın kalitesini biliyorsunuz. Gerçekten çok kaliteli bir futbolcu. Sakatlandı ve uzun süre aramızda yoktu. Şimdi fiziksel durumunu toparlıyor. O kalitesini sahaya katabilir. Topla birlikte karar verme becerisi gerçekten çok iyi. Oyuncular bazen fırsat geldiğinde kendilerini gösterirler. O fırsata elleri ve beyinleri ile sarılmaları gerekir. Oyuncularımın performansından dolayı mutluyum. Umarım bu şekilde devam ederler” açıklamasında bulundu.