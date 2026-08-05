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Vladimir Darida, Hradec Kralove'ye güveniyor: 'Onları durdurabilecek kadar güçlü bir takımız'

Vladimir Darida, Hradec Kralove'ye güveniyor: 'Onları durdurabilecek kadar güçlü bir takımız'

5.08.2026 19:42:00
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Vladimir Darida, Hradec Kralove'ye güveniyor: 'Onları durdurabilecek kadar güçlü bir takımız'

Hradec Kralove'nin kaptanı Vladimir Darida, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırlayacağı Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu.
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Çekya ekibinin takım kaptanı Vladimir Darida, perşembe günü oynanacak Beşiktaş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Vladimir Darida, "Bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bizim için önemli bir maç. Umarım iyi bir performans gösterebiliriz" dedi.

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"BEŞİKTAŞ ÇOK İYİ TAKIM"

Darida, "Beşiktaş, çok iyi bir takım. Ama onları durdurabilecek kadar güçlü bir takımız" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa kupalarında takımının geleceği hakkında ise 35 yaşındaki futbolcu, "Şu an için sadece Beşiktaş maçına odaklanmış durumdayız" ifadesini kullandı.

"ÇOK ÖZEL BİR MAÇ OLACAK"

Darida, "Çok özel bir maç olacak. Beşiktaş gibi büyük bir rakibe karşı ekstra bir motivasyonumuz var" dedi.

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