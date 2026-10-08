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Vlahovic, Trossard ve Orkun... Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesi 3 yıldızın son durumu belli oldu

Vlahovic, Trossard ve Orkun... Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesi 3 yıldızın son durumu belli oldu

8.10.2026 16:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Vlahovic, Trossard ve Orkun... Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesi 3 yıldızın son durumu belli oldu

Beşiktaş'ın pazar günü Süper Lig'de Kocaelispor'u konuk edecek maç öncesi, sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic, Leandro Trossard ve Orkun Kökçü'nün son durumları belli oldu.

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Süper Lig'e verilen 3 haftalık milli aranın sona ermesinin ardından, Beşiktaş'ta gözler Kocaelispor ile oynanacak maça çevrildi. Siyah beyazlılarda pazar günkü müsabaka öncesi sakatlıkları bulunan oyuncuların son durumları da belli oldu.

VLAHOVIC MAÇA HAZIR

beIN SPORTS'un haberine göre; Amedspor maçında sakatlanan ve bu nedenle Sırbistan Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartılan Dusan Vlahovic, takımla birlikte çalışmalara başladı. Fiziksel olarak iyi durumda olan Sırp santrforun Kocaelispor maçında oynaması bekleniyor.

TROSSARD YEDEK BAŞLAYABİLİR

Sakatlığı nedeniyle Marsilya ve Amedspor maçlarını kaçıran Leandro Trossard ise milli arada Belçika Milli Takımı'na katılarak Türkiye ve Fransa'ya karşı kısa da olsa süre aldı.

Haberde, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Trossard'ı pazar günü yedek başlatacağı ve 31 yaşındaki futbolcuya maçın gidişatına göre görev vereceği belirtildi.

ORKUN'UN DURUMU BELİRSİZ

Siyah beyazlı takımda ayak parmağında çatlak bulunan Orkun Kökçü'nün durumu ise belirsizliğini koruyor. Haber detayında, tedavisine devam edilen milli oyuncunun Kocaelispor karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadığı ve riske edilmeme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

Ağrılarının tamamen sona ermese de hafifleyen Orkun'un durumunun maç saatine kadar yakından takip edileceği gelen haberler arasında.

İlgili Konular: #beşiktaş #Kocaelispor #sakatlık

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