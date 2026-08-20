Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bugün Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak. Peki, Vlahovic, Zalgiris maçında oynayacak mı? Beşiktaş - Zalgiris maçında Dusan Vlahovic ilk 11'de mi, yedek mi?

VLAHOVİC ZALGİRİS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Vlahovic'in Kauno Zalgiris maçında forma giyme ihtimali bulunuyor. Ancak mevcut bilgilere göre yıldız futbolcunun karşılaşmaya ilk 11'de başlaması beklenmiyor.

"VLAHOVIC KULÜBEDE OLACAK"

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, müsabaka öncesinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.

Yeni transfer Dusan Vlahovic'in yarınki karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacağını dile getiren Italiano, "Yarın Vlahovic kulübede olacak. Şu anda ritim ve kondisyonu, temposu artıyor. Biliyorsunuz, kendisi uzun süredir futbol sahalarından uzaktı. O yüzden umarım yarın süre alır, hatta fazla süre alır. Bunun gerçekten olmasını istiyorum. Yarın onun ve takımın beraber yolculuğu başlayacak, hep beraber göreceğiz. Çok değerli bir oyuncuyu aramıza kattık ama tabii ki burada dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer dikkatli olmazsak sıkıntı yaşayabiliriz ve hepimiz de görmek istiyoruz. Sahada neler yapacağını, nasıl işler çıkartacağını görmek istiyoruz. Çünkü kendisi çok kaliteli bir oyuncu" dedi.