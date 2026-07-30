Voleybol Erkekler Milletler Ligi'nde yarı finalistler belli oldu!

2026 FIVB Erkekler Milletler Ligi çeyrek finalinde ABD, İtalya'yı 3-0, Polonya ise Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Çin'in Ningbo kentindeki Beilun Spor Merkezi'nde oynanan çeyrek final karşılaşmalarında yarı finale yükselen son iki takım belli oldu.

Günün ilk maçında ABD, İtalya'yı 25-22, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırdı.

YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Günün diğer çeyrek final mücadelesinde ise Polonya, Ukrayna'yı 25-22, 22-25, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-1 yenerek yarı finale çıktı.

Organizasyonda 1 Ağustos Cumartesi günü oynanacak yarı final maçlarında ABD ile Japonya, Polonya ile Slovenya karşı karşıya gelecek.