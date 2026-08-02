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Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon belli oldu!

Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon belli oldu!

2.08.2026 17:41:00
Güncellenme:
AA
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Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon belli oldu!

Polonya, 2026 FIVB Erkekler Milletler Ligi (VNL) finalinde karşılaştığı ABD'yi 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

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2026 FIVB Erkekler Milletler Ligi finalinde Polonya, ABD'yi 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Çin'in Ningbo kentindeki Beilun Spor Merkezi'nde oynanan 2026 Erkekler VNL'in final müsabakasında ABD ile Polonya karşılaştı.

Final müsabakasında Polonya, ABD'yi 25-21, 23-25, 25-27, 25-23 ve 15-10'luk setler sonucunda 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Bu sonuçla Polonya, 2023 ve 2025'ten sonra organizasyon tarihindeki 3'üncü şampiyonluğuna ulaştı.

Üçüncülük mücadelesinde ise Slovenya, Japonya'yı 25-21, 26-28, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-1 yenerek bronz madalya kazandı.

TÜRKİYE 6'NCI OLDU

2026 VNL'de tarihinde ilk kez final etabında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finalde Slovenya ile karşılaştı.

Normal sezonda 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 6. sırayı alan Türkiye, maçı 21-25, 33-35 ve 37-39'luk setlerle 3-0 kaybederek final etabını 6. tamamladı.

İlgili Konular: #ABD #polonya #FIVB Milletler Ligi

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