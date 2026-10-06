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Voleybol Şampiyonlar Kupası'nda zafer VakıfBank'ın!

Voleybol Şampiyonlar Kupası'nda zafer VakıfBank'ın!

6.10.2026 20:41:00
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AA
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Voleybol Şampiyonlar Kupası'nda zafer VakıfBank'ın!

VakıfBank, 2026 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası finalinde karşılaştığı Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup etti.
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2026 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenen VakıfBank kazandı.

Antalya Spor Salonu'ndaki maçta tribünler tamamen doldu.

Maça iyi başlayan VakıfBank, Zehra ve Markova ile bulduğu sayılarla ilk seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette VakıfBank, hücumdaki etkili oyunuyla skor üstünlüğünü ele geçirdi. Eczacıbaşı'nın farkı kapatma çabalarına rağmen oyunun son bölümünde kontrolü elinde tutan VakıfBank, seti 25-23 kazanarak maçta avantaj sağladı ve durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü seti baştan sona önde götüren Eczacıbaşı, Ebrar Karkurt'un iyi onuyla sette 25-19 üstünlük sağlayarak durumu 2-1'e getirdi.

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ALTINCI ŞAMPİYONLUK

Dördüncü sette VakıfBank, Zehra Güneş ve Markova'nın bulduğu sayılarla ilk molaya 6-3 üstünlükle girdi. Mola sonrası Eczacıbaşı bulduğu üst üste sayılarla 11-9 öne geçince VakıfBank koçu Giovanni Guidetti'ye mola aldırdı. Setin geri kalan kısmında oyuna ağırlığını koyan Eczacıbaşı, 25-17 üstünlükle tamamlayarak durumu 2-2'ye getirip maçı final setine taşıdı.

Karşılıklı puanlarla başlayan final setinde üstünlüğü sağlayan VakıfBank, seti 15-10 tamamlayarak karşılaşmadan da 3-2 galip ayrıldı.

Şampiyonluk sayısını 6'ya çıkaran VakıfBank, kupayı en fazla kazanan Fenerbahçe ile aynı sayıya ulaştı.

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Salon: Antalya

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sevilay Gezer Boyacı

VakıfBank: Cazaute, Cansu Özbay, Deniz Uyanık, Zehra Güneş, Boskovic, Markova (Ivanovic, Brancuska, Aylin Uysalcan, Berka Buse Özden, Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol)

Eczacıbaşı Peron İstanbul: Aslı Kalaç, Elif Şahin, Uzelac, Antropova, Weitzel, Ebrar Karakurt (Dilay Özdemir, Simge Akoz, Yaprak Erkek, Mayu Ishikawa, Dana Rettke)

Setler: 25-21, 25-23, 19-25, 17-25, 15-10

Süre: 135 dakika (29, 31, 27, 29, 19)

İlgili Konular: #vakıfbank #eczacıbaşı #Şampiyonlar Kupası

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