Volkan Demirel ve Hatayspor ekibi, İstanbul'a geldi
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Süper Lig ekibi Hatayspor İstanbul'a geldi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Atakaş Hatayspor Futbol Takımı, İstanbul'a geldi.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki bordo-beyazlı kafile, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Volkan Demirel, "Şu an bir şey söylemek istemiyorum ama iki üç güne detaylı konuşacağım" ifadelerini kullandı.
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