Volkan Demirel ve Hatayspor ekibi, İstanbul'a geldi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Süper Lig ekibi Hatayspor İstanbul'a geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 22:56
Volkan Demirel ve Hatayspor ekibi, İstanbul'a geldi
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Atakaş Hatayspor Futbol Takımı, İstanbul'a geldi.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki bordo-beyazlı kafile, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Volkan Demirel, "Şu an bir şey söylemek istemiyorum ama iki üç güne detaylı konuşacağım" ifadelerini kullandı.


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