Volkan Demirel ve Hatayspor ekibi, İstanbul'a geldi

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 22:56

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 22:56

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Atakaş Hatayspor Futbol Takımı, İstanbul'a geldi.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki bordo-beyazlı kafile, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Volkan Demirel, "Şu an bir şey söylemek istemiyorum ama iki üç güne detaylı konuşacağım" ifadelerini kullandı.