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Vozinha'dan şöhret itirafı: 'Seçim yapma şansım olsa önceki hayatımı seçerdim'

Vozinha'dan şöhret itirafı: 'Seçim yapma şansım olsa önceki hayatımı seçerdim'

28.09.2026 14:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Vozinha'dan şöhret itirafı: 'Seçim yapma şansım olsa önceki hayatımı seçerdim'

2026 Dünya Kupası'nda fenomen haline gelen ve sosyal medyada 28 milyon takipçisi olan 40 yaşındaki kaleci Vozinha, yaşadığı şöhretin hayatını olumsuz etkilediğini söyledi.

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2026 Dünya Kupası'nda 0-0 sona eren İspanya maçında yaptığı kurtarışlarla özellikle sosyal medyada fenomen haline gelen Yeşil Burun Adaları Milli Takımının kalecisi Vozinha, popüler olmasından bu yana sadece 3 ay geçmesine rağmen şöhretten sıkıldığını açıkladı.

"HUZURUMU KAYBETTİM"

40 yaşındaki file bekçisi The Observer'a verdiği demeçte, yaşadığı durumla ilgili olarak "Huzurumu ve sükunetimi kaybettim" ifadelerini kullandı. Hiç mahremiyeti kalmadığında dert yanan Vozinha, "Bir restorana gidiyorum ve her zaman benimle fotoğraf çektirmek isteyen veya imza isteyen biri oluyor. Ya da daha kötüsü, biri beni filme alıyor. Hayatımda en çok değişen şey bu ve bununla ilgili yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum" dedi.

"SEÇİM YAPMA ŞANSIM OLSA ÖNCEKİ HAYATIMI SEÇERDİM"

Eski hayatını özlediğini dile getiren Yeşil Burunlu kaleci "Birçok insan ünlü olmak ve kamuoyunda tanınır olmak istiyor ancak bu gerçeğin sadece olumlu yönlerini görüyorlar. Dürüst olmak gerekirse bana bugün sahip olduğum hayatla daha önceki hayatım arasında bir seçim yapma şansı verilseydi, daha önceki hayatımı seçerdim" itirafında bulundu.

"ELÇİ GİBİ HİSSETMEK GÜZEL"

Yaşadığı şöhretin ülkesine katkı sağladığını ve Afrika'nın batı kıyısında yer alan küçük bir ada grubu olan Yeşil Burun Adaları'nın artık daha çok tanındığını vurgulayan Vozinha, "Bir tür elçi gibi hissetmek güzel ancak elde ettiğimiz şeyin kolektif bir çaba olduğunu açıkça belirtmek istiyorum. Tarih yazdık ve en iyi haber, bu ivmeyi ülkemizi geliştirmek ve halkımızın yaşam koşullarını iyileştirmek için kullanabilmemiz olurdu" diye konuştu.

"EN ÇOK İLGİ GÖSTEREN COLO COLO'YDU"

Dünya Kupası'nın ardından Şili'nin Colo Colo takımına imza atan tecrübeli eldiven transfer sürecini de değerlendirdi ve şunları söyledi:

"En çok ilgi gösteren kulüp onlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nden hiçbir teklif almadım. Suudi Arabistan ile bazı temaslar oldu ancak somut bir şey yoktu. Umarım yakında Libertadores Kupası'nda oynayabilirim."

"BALLON D'OR LİSTESİNDE OLMAK BİR ONUR"

Ballon d'Or'da "Dünyada yılın en iyi kalecisi" adayları arasında yer almasına da değinen Vozinha "Bunun olabileceğini hiç hayal etmemiştim. İmkansızdı, ama beni düşünenlere minnettarım. Sadece o listede olmak bile büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

VOZINHA NASIL ŞÖHRET OLDU?

Yeşil Burun Adaları'nın, 2026 Dünya Kupası'nı şampiyon tamamlayan İspanya ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Vozinha'nın hayatı tamamen değişti. Portekiz 2. Lig takımı Chaves'te mütevazı futbol kariyerinin son döneminde olan 40 yaşındaki kaleci, Yeşil Burun Adaları kalesinde adeta duvar ördüğü İspanya maçındaki kurtarışlarıyla fenomen oldu.

Karşılaşma öncesinde Instagram hesabında 56 bin takipçisi bulunan Vozinha, maç bittiğinde ise milyonlarca takipçisi olduğu gerçeğiyle yüzleşti. Brezilya televizyon kanalı CazeTV'nin, izleyicilerini Vozinha'yı sosyal medyada takip etmeye teşvik etmesiyle başlayan sürecin ardından şu anda deneyimli file bekçisinin 28 milyonu aşan takipçi sayısı bulunuyor. 

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Yeşil Burun Adaları #Vozinha

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