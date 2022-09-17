Wanda Nara'dan Icardi'ye canlı destek! Arjantin'den bağlandı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takım ile ilk maçına çıkarken eşi Wanda Nara stada canlı bağlanarak Arjantinli yıldıza destek oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında arabam.com Konyaspor'u ağırladı. Nef Stadı'nda oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Inter formasıyla ortalığı kasıp kavuran, Serie A'da 2 kez gol kralı olduktan sonra 50 milyon Euro'ya Paris Saint-Germain'in (PSG) yolunu tutan Mauro Icardi Galatasaray ile ilk maçına çıktı. Gole katkıda bulunan Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara stada gelemedi. Nara'nın nerede olduğu yapılan paylaşımla ortaya çıktı.
Eşinin Galatasaray formasıyla ilk çıktığı maçı kaçıran Wanda Nara yine de takip etmeyi ihmal etmedi. Nara sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Nef Stadyumu'na görüntülü bağlandı.
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