Washington Futbol Kulübü'nün yeni ismi belli oluyor
Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) takımlarından Washington Futbol Kulübü, Amerikan yerlilerine hakaret içerdiği gerekçesiyle değiştirme kararı aldığı yeni ismini 2 Şubat'ta açıklayacak.
Amerikan yerlilerine hakaret oluşturması nedeniyle isim değişikliğine gitme kararı alan NFL takımlarından Washington Futbol Kulübü, eski adıyla Washington Redskins, yeni ismini 2 Şubat'ta taraftarlarla paylaşacağını duyurdu.
Reuters'ta yer alan habere göre, Redskins (Kızılderili), kelimesinin Amerikan kamuoyunda tartışma yaratması sebebiyle uzun süredir bu ismi kullanmayan NFL takımı, yakın zamanda yeni adına kavuşacağını duyurdu.
Takım sahibi Jason Wright, yaptığı açıklamada, "Dikkatimizi dağıtan yasal veya başka türlü engellerin olmadığı, yeni takım ismimiz ve kimliğimiz ile birlikte önümüzün açık olduğu bir yolda koşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.
Tüm taraftarları temsil edebilecek bir isim seçmenin imkansız olduğunu belirten Wright, "Değerlerimizle uyumlu, zenginliğimizi ortaya çıkaran yeni adımız için çok heyecanlıyız" diye konuştu.
ELEŞTİRİLERE DAYANAMADI
Daha önceden Amerikan kamuoyunun eleştirilerine rağmen ismini ve logosunu değiştirmeyeceğini açıklayan Washington Futbol Takımı, sponsorların itirazlarına dayanamayarak kararından geri dönmüştü.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- 'Türkiye geneli dükkânları kapatıyoruz'
- FOX TV’den 'Maske Kimsin Sen?' kararı
- Benzin, mazotun ardından bir zam daha
- Koronavirüsün sonu için tarih verildi!
- Tütüncü yolcu Yiğit Bulut mu?
- Erdal Özyağcılar'dan üzen haber
- Okuyan ve Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
- Demirören ve 5 şirketin döviz oyunu
- Sigaraya büyük zam!
- Belediyeden 21/b yöntemiyle ihale