Washington Futbol Kulübü'nün yeni ismi belli oluyor

04 Ocak 2022 Salı, 21:45

Amerikan yerlilerine hakaret oluşturması nedeniyle isim değişikliğine gitme kararı alan NFL takımlarından Washington Futbol Kulübü, eski adıyla Washington Redskins, yeni ismini 2 Şubat'ta taraftarlarla paylaşacağını duyurdu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Redskins (Kızılderili), kelimesinin Amerikan kamuoyunda tartışma yaratması sebebiyle uzun süredir bu ismi kullanmayan NFL takımı, yakın zamanda yeni adına kavuşacağını duyurdu.

Takım sahibi Jason Wright, yaptığı açıklamada, "Dikkatimizi dağıtan yasal veya başka türlü engellerin olmadığı, yeni takım ismimiz ve kimliğimiz ile birlikte önümüzün açık olduğu bir yolda koşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Tüm taraftarları temsil edebilecek bir isim seçmenin imkansız olduğunu belirten Wright, "Değerlerimizle uyumlu, zenginliğimizi ortaya çıkaran yeni adımız için çok heyecanlıyız" diye konuştu.

ELEŞTİRİLERE DAYANAMADI

Daha önceden Amerikan kamuoyunun eleştirilerine rağmen ismini ve logosunu değiştirmeyeceğini açıklayan Washington Futbol Takımı, sponsorların itirazlarına dayanamayarak kararından geri dönmüştü.