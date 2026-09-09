Wesley Sneijder'in değerli koleksiyonu açık artırmaya çıktı!

Hollanda Milli Takımı'nın en fazla forma giyen oyuncusu Wesley Sneijder, koleksiyonunda yer alan çok sayıda forma, madalya ve özel hatıra eşyasını açık artırmayla satışa sunma kararı aldı.

Sneijder'in satışa çıkardığı parçalar arasında, 2010 Dünya Kupası'nın en iyi ikinci oyuncusu seçilmesi sonrası kazandığı Gümüş Top Ödülü de bulunuyor. Güney Afrika'da düzenlenen aynı turnuvaya ait katılım madalyasının yanı sıra, Hollanda ile 2014 Dünya Kupası'nda elde ettiği bronz madalya da açık artırmaya çıkarılacak.

RONALDO'NUN HAT-TRICK YAPTIĞI MAÇIN FORMASI Koleksiyondaki en dikkat çekici parçalardan biri ise Cristiano Ronaldo'ya ait maç forması. Portekizli yıldızın, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı Real Madrid formasıyla hat-trick yaptığı karşılaşmada giydiği forma da yeni sahibini bulacak.

Sneijder, MatchWornShirt açık artırma platformuna yaptığı açıklamada elini kalbinin üzerine koyarak şu ifadeleri kullandı: "Dürüst olmak gerekirse, anılar burada. Bu eşyalara, benim için çok özel olan maçlar ve anlar bağlı. Şimdi bu hatıraları futbolseverler ve koleksiyonerlerle paylaşabilmek benim için çok güzel. Eğer bunlarla başka insanları mutlu edebileceksem, onları seve seve verebilirim."

BREZİLYA MAÇININ TOPU DA SATIŞTA Sneijder'in koleksiyonunda kariyerinin unutulmaz anlarına ait başka özel parçalar da yer alıyor. Bunlardan biri, 2010 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda ile Brezilya arasında oynanan karşılaşmanın maç topu. Sneijder, söz konusu mücadelede attığı kafa golüyle teknik direktör Bert van Marwijk yönetimindeki Hollanda'yı galibiyete taşıyan isimlerden biri olmuştu.