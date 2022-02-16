Wesley Sneijder tekliflere açık olduğunu söyledi
Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder, Ajax'ta Marc Overmars'tan boşalan görev için teklif gelirse kabul edeceğini söyledi.
Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder, efsane olduğu Ajax'ta Marc Overmars'tan boşalan görevi seve seve yapabileceğini söyleyerek mesaj gönderdi.
Hollandalı futbol adamı yaptığı açıklamada "Ajax, Overmars'ın görevini bana teklif ederse bunu memnuniyetle kabul ederim ama tek başıma değil. Yanımda tecrübeli biri daha olsun isterim. Aslında ilk hedefim olan teknik direktörlüğü daha çok istiyorum, tekliflere açığım" sözlerini kullandı.
Bilindiği gibi Marc Overmars, Ajax kulübünde Futbol Direktörlüğü görevini sürdürdüğü günlerde kulübün kadın çalışanlarına uygunsuz mesajlar gönderdiği ortaya çıkınca görevinden alınmıştı.
2019'da kariyerini noktalama kararı alan 37 yaşındaki Wesley Sneijder, 2013 ve 2017 yılları arasında Galatasaray forması giyerek 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası zafer yaşamıştı.
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