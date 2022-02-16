Wesley Sneijder'den Hakan Çalhanoğlu övgüsü: Inter'in sır oyuncularından biri
Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, İtalya'nın Inter takımında forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun "mavi-siyahlı takımın sırlarından biri" ve maçı her an değiştirebilecek bir oyuncusu olarak gördüğünü söyledi.
Bir dönem Real Madrid, Inter ve Galatasaray'ın formasını giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak Inter-Liverpool maçı öncesinde La Gazzetta dello Sport'a konuştu.
Sneijder, Inter-Liverpool maçının Avrupa tarzında zorlu bir maç olacağını dile getirirken, Liverpool'un bu tarz maçları oynamaya alışkın olduğunu ve Inter'in Jurgen Klopp’un takımının hızına ayak uydurması gerektiğini ifade etti.
Sneijder, Simone Inzaghi'nin bu yıl Inter'in başına geçmiş olmasına karşın kararlı ve net duruşuyla iz bıraktığını ve Inter'de büyük işler yapacağını düşündüğünü aktardı.
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de 20 numaralı formayı giydiği ama kendisi gibi 10 numara olup olmadığı sorulan Sneijder, "Bazen saha içindeki rolümüz, oynadığımız bölgeler aynı gibi görünse de ben farklı oynuyordum. Hakan, bu Inter'in sırlarından biri. Onu en iyi oyunculardan biri olarak görüyorum. Bir maçı tek başına belirleyebilecek vuruşları var. Liverpool onu yakından marke etse iyi eder ama umalım ki bunu yapmasınlar" değerlendirmesinde bulundu.
Sneijder, kendisinin yer aldığı ve 2010'da sezonu 3 kupa ile kapatan Inter takımının çılgın bir takım olduğunu ve böyle başka bir takımda oynamadığını belirtirken, şu anki Inter’in izlemesi keyif veren bir ekip olduğunu, pek çok açıdan kendi dönemindeki Inter'i hatırlattığını ifade etti.
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