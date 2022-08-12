West Ham United'ın ardından Zenit de Attila Szalai'ye talip oldu
West Ham United'ın transfer etmek istediği Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai için Rusya ekibi Zenit'in de devreye girdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai hakkında bir yeni transfer iddiası daha çıktı.
Hürriyet'in İngiliz basınından derlediği habere göre; İngiliz ekibinin ardından Rusya ekibi Zenit de Macar stoperi transfer etmek için devreye girdi.
Yine haberde yer alan bilgiye göre; West Ham United, 24 yaşındaki Szalai için Fenerbahçe'yle pazarlık masasına oturdu.
Fenerbahçe ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan Attila Szalai, 2021 yılı başında Apollon Limasol'den 2.2 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.
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