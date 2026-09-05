Wilfried Singo'dan Galatasaray'a kötü haber

Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Galatasaray'ın Başakşehir maçı kadrosunda yer alamayan Wilfried Singo'nun MR'ı çekildi.

Yapılan tetkikler sonucunda, 25 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunda hasar ve kanama tespit edildi.

Galatasaray Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Yener İnce tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Antrenmanda sağ diz arka bölgesine darbe alan futbolcumuz Wilfried Singo'nun sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi'nde MR dahil ileri tetkikleri yapılmıştır.

Yapılan kontroller sonucunda futbolcumuzun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

SPORTING MAÇINDA YOK

HT Spor'un haberine göre; Wilfried Singo, Galatasaray'ın 9 Eylül Çarşamba günü Sporting Lizbon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek.