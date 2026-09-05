Cumhuriyet Gazetesi Logo
Wilfried Singo'dan Galatasaray'a kötü haber

Wilfried Singo'dan Galatasaray'a kötü haber

5.09.2026 13:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Wilfried Singo'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun sağlık durumuyla ilgili olarak sarı kırmızılı kulüpten bir açıklama yapıldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Galatasaray'ın Başakşehir maçı kadrosunda yer alamayan Wilfried Singo'nun MR'ı çekildi.

Yapılan tetkikler sonucunda, 25 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunda hasar ve kanama tespit edildi.

Galatasaray Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Yener İnce tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Antrenmanda sağ diz arka bölgesine darbe alan futbolcumuz Wilfried Singo'nun sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi'nde MR dahil ileri tetkikleri yapılmıştır.

Yapılan kontroller sonucunda futbolcumuzun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

SPORTING MAÇINDA YOK

HT Spor'un haberine göre; Wilfried Singo, Galatasaray'ın 9 Eylül Çarşamba günü Sporting Lizbon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek.

İlgili Konular: #galatasaray #sakatlık #wilfried-singo

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Victor Osimhen için sakatlık açıklaması: Karşılaşmaya devam edememişti
Galatasaray'dan Victor Osimhen için sakatlık açıklaması: Karşılaşmaya devam edememişti Galatasaray'dan Başakşehir maçına sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Victor Osimhen ile ilgili açıklama geldi.
Galatasaray'ın rakibi PSG sezona kötü başladı
Galatasaray'ın rakibi PSG sezona kötü başladı Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Monaco, PSG'yi 2-1 mağlup etti. Monaco sezona 3'te 3 ile başlarken, PSG henüz galibiyetle tanışamadı.
Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı: 'Vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor'
Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı: 'Vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor' Spor yazarları, Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.