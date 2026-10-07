Wilfried Singo, Victor Osimhen, Roland Sallai... Yener İnce'den sakatlık açıklaması!

Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. İnce, sosyal medyada yayılan yanlış haberler nedeniyle isyan etti.

“Çıkan doğru olmayan haberleri takip etmekte zorlanıyoruz” diyen Yener İnce, "Maalesef sosyal medya ve medyada bizim hayal edemediğimiz haberler çıkıyor. Milli federasyonların hepsiyle ciddi şekilde iletişime geçiyoruz, oyuncuların riske edilmemesiyle ilgili büyük çaba harcıyoruz ancak oyuncuların oynatılmamasını sağlamak, mümkün oluyor fakat oyuncuların oraya gitmesine engel olmak mümkün değil. Kurallar gereği oyuncular ancak oradaki federasyonun izniyle gitmeyebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Yener İnce sakatlıklarda özellikle süre vermediklerini söyledi.

İnce, "Biz hiçbir zaman oyuncuların sağlıklarıyla ilgili süre vermedik. Bazen sanki 6 hafta diyormuşuz da 4 haftaya döndürüp oyuncuyu kahraman haline getiriyormuşuz, hiç böyle bir şeyimiz olmadı. Gerçekten fedakarlık yapan oyuncularımız oluyor ama hiç süre vermiyoruz" dedi.

SOSYAL MEDYAYA TEPKİ

Yener İnce sosyal medyada çok fazla manipülasyon yapıldığını söyledi ve isyan etti.

İnce, "Sakatlık konularıyla ilgili çok fazla fikri ama bilgisi olmayan bir grup var! İçlerinde maalesef hekimler de var. Hiç muayene etmedikleri oyuncular için süre veren arkadaşlarımız oluyor, bunu da doğru bulmuyorum. Galatasaray taraftarını manipüle etmek oluyor bu! Bizim Wilfried Singo diye bir oyuncumuz var; oyuncumuz transfer olurken herhangi bir sakatlığı yok, kronik sakatlığı yok! Böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Singo'nun kronik sakatlığı yok. Geçen sene, sol arka adalesinde çok ciddi sakatlık oldu, bu sene sağ arka adalesinde yine ciddi bir sakatlık meydana geldi, oyuncu bir darbe aldığını söyledi, biz MR yaptık, oyuncunun sağ arka adalesinde geniş bir kanama alanı gördük, tedavisine başladık" ifadelerini kullandı.

Deneyimli doktor ayrıca, "Singo ile ilgili milli takım arası olduğu için mi bilmiyorum ama orada köpürtülen bir algı oldu oyuncu üzerinden. Elbette kaçırdığı maçların farkındayız ama geçen seneyle ilgili ilgisi olmayan sakatlık yaşadı oyuncu. Oyuncunun kronik sakatlığı var diye algılanmasını doğru bulmuyorum" dedi.

VICTOR OSIMHEN'İN SAĞLIK DURUMU

"Osimhen'in tedavisi çok iyi gidiyor. Kas grubunda ciddi kanaması oldu. Azımsanmayacak bir sakatlık yaşadı. Farklı bir metot ile hematomu boşalttık. Oyuncu daha da rahatladı. Tedavisi devam ediyor. Dün takımla beraber çalışmaların bir kısmına katıldı. Ancak riske etmek istemiyoruz. Yaptığımız testlerden aldığımız sonuçlara göre karar vereceğiz. Oyuncuyu daha uzun süre kaybetmektense, yaptığımız test sonuçlarına göre ilerlememiz lazım. Evet, ihtiyacımız var ama mümkün olduğunca korumaya çalışacağız."

"Roland Sallai gayet iyi gitti, tedavide bir sıkıntı yok. O da idmanın bir kısmına katılıyor. Onda da aynı şekilde testleri yapacağız. Singo, Sallai ve Osimhen'de testlerin sonucuna göre karar vereceğiz, tedavileri çok iyi gidiyor. Yolunda gitmeyen hiçbir şey yok."