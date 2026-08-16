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Wilfried Zaha hakkında dikkat çeken geri dönüş iddiası

Wilfried Zaha hakkında dikkat çeken geri dönüş iddiası

16.08.2026 14:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Wilfried Zaha hakkında dikkat çeken geri dönüş iddiası

Crystal Palace'ın serbest statüde yer alan eski oyuncusu Wilfried Zaha'yı transfer etmeyi düşündüğü iddia edildi.

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Galatasaray'ın eski yıldızı Wilfried Zaha için geri dönüş iddiası gündeme geldi.

Team Talk'ta yer alan habere göre; Crystal Palace, Charlotte'den ayrılan 33 yaşındaki eski oyuncusu Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmayı düşünüyor.

Crystal Palace forması altında 458 maçta süre bulan Zaha, 90 gol attı ve 54 asist yaptı.

Deneyimli futbolcu, 2023 yılında İngiliz ekibiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak Galatasaray'a imza atmıştı. Galatasaray'da 43 maçta süre bulan Zaha, 10 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

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