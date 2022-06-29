Wimbledon'da erken vedalar günü

29 Haziran 2022 Çarşamba, 20:55

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da iki numaralı seribaşı Estonyalı Anett Kontaveit, ikinci turda elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının üçüncü gün sabah seansı, tek erkekler ve tek kadınlar ikinci tur maçlarıyla devam etti.

Tek kadınlarda, dünya 97 numarası Alman Jule Niemeier, favori tenisçilerinden Kontaveit'i 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek günün sürprizine imza attı.

Programın yetişmemesi nedeniyle bugüne kalan erteleme müsabakasında, 6 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, vatandaşı Tereza Martincova'yı 7-6 ve 7-5'lik setlerin ardından 2-0'la geçerek ikinci tura yükseldi.

Tek erkeklerde ise 23 numaralı seribaşı ABD'li Frances Tiafoe, Alman Maximilian Marterer'i 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti.

Belçikalı David Goffin ise 31 numaralı seribaşı Arjantinli Sebastian Baez'e 6-1, 6-2 ve 6-4'lik setlerle üstünlük kurdu.

Erkekler 3 numaralı seribaşı Ruus veda etti

Wimbledon'da erkeklerin 3 numaralı seribaşı Casper Ruud, Ugo Humbert'e 3-1 yenilerek 2. turda elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 3. gün maçlarına devam edildi.

Erkeklerde 1 numaralı seribaşı ve son 3 organizasyonun şampiyonu Novak Djokovic, dünya sıralamasının 79. basamağındaki Thanasi Kokkinakis'i 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek 3. tura yükseldi.

Klasmanın 112. sırasındaki Ugo Humbert, Fransa Açık finalisti Casper Ruud'u (3 numaralı seribaşı) 3-1'lik (3-6, 6-2, 7-5, 6-4) skorla 2. turda turnuvanın dışına itti.

Nikoloz Basilashvili (22) ise Quentin Halys ile oynadığı 2. tur müsabakasını 3-1 kazandı.

Muguruza ve Raducanu'dan erken veda

Dün yarıda kalan tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, dünya 88 numarası Greet Minnen, 2017 şampiyonu Garbine Muguruza'yı (9) 2-0 (6-4, 6-0) mağlup ederek sürpriz bir sonuca imza attı.

Kadınlar klasmanının 55. basamağındaki Caroline Garcia ise Emma Raducanu'yu (10) 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek rakibini 2. turda saf dışı bıraktı.

Jessica Pegula (8), ertelenen ilk tur maçında Donna Vekic'i 2-0 (6-3, 7-6) mağlup etti. Jelena Ostapenko (12), Yanina Wickmayer'i, 2018 şampiyonu Angelique Kerber (15) de Magda Linette'i 2-0 ile geçerek 3. tura çıktı.