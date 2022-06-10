Wimbledon'da rekor para ödülü dağıtılacak

10 Haziran 2022 Cuma, 11:49

Turnuvanın organizatörü All England Lawn Tenis Kulübünden yapılan açıklamaya göre 2022'de dağıtılacak toplam para ödülü, geçen yıla kıyasla yüzde 11,1, yeni tip koronavirüs salgını öncesindeki 2019'a kıyasla ise yüzde 5,4 oranında yükseldi.

Çim kortta oynanan turnuvanın tekler şampiyonları, 2 milyon sterlin para ödülü kazanacak. Tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına 2019'da 2,35 milyon, geçen yıl ise 1,7 milyon sterlin ödül verilmişti.

Rus ve Belaruslu tenisçilerin katılımının yasaklanması nedeniyle Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) sıralama puanı vermeyeceği 2022 Wimbledon, 27 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.