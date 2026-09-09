Winsley Boteli için dikkat çeken Galatasaray itirafı: 'Onun için tamamen yanlış bir kulüp'

Sion Başkanı Christian Constantin, takımın genç golcüsü Winsley Boteli hakkında açıklamalarda bulundu. Constantin, Galatasaray'ın transferde ödemeye hazır olduğu rakamı da paylaştı.
Constantin, İsviçre basınından Blick'e verdiği röportajda, "Galatasaray bu miktarı (30 milyon Euro) karşılamaya hazır olduğunu söyledi. İlk olarak Winsley'nin bu yaz hiçbir yere gitmeyeceğini söyledim. İkincisi, bunu söylemeden şunu belirtmeliyim. Galatasaray'ı gerçekten seviyorum ancak Winsley'nin kariyerindeki bir sonraki adım için tamamen yanlış bir kulüp" dedi.
'GALATASARAY ONUN İÇİN DOĞRU BİR YER DEĞİL'
Transferle ilgili Constantin ayrıca şunları kaydetti:
“Menajerine ve babasına Winsley için tutarlı bir kariyer planı yapacağımıza söz verdim. Bu şu anlama geliyor, bir sonraki kulübünün seçimi dikkatlice düşünülmeli. Galatasaray onun için doğru bir yer değil.”
Ek olarak İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın 20 milyon Euro'luk teklifinin de reddedildiği belirtildi. Futbola İsviçre'de Servette altyapısında başlayan ve sonrasında Borussia Mönchengladbach akademisinde oynayan Winsley Boteli, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Sion'a bu yaz bonservisiyle transfer oldu. Bu sezon Konferans Ligi elemeleri ve İsviçre Ligi'nde 12 maçta 12 gol atan 20 yaşındaki santrfor 2 de asist kaydetti. Boteli için Sion bu yaz 3.5 milyon Euro ödemişti.