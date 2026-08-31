Son olarak Rafael Leao transferiyle ses getiren Galatasaray'ın, Victor Osimhen'in arkasındaki forvet adayını Belçika'da buldu. İddialara göre Galatasaray, Sion forması giyen Winsley Boteli'yi transfer etmek istiyor. Peki, Winsley Boteli kimdir? Winsley Boteli kaç yaşında, nereli? Winsley Boteli hangi takımlarda oynadı?

WINSLEY BOTELI KİMDİR?

Winsley Boteli Mokango, 5 Temmuz 2006'da İsviçre'de dünyaya geldi. İsviçre milli takımını temsil ediyor.

WINSLEY BOTELI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mokango, Servette'nin altyapısından yetişti ve 1 Temmuz 2022'de Alman kulübü Borussia Mönchengladbach'ın akademisine geçti. 2023-24 U19 Bundesliga'da 19 maçta 19 golle gol kralı oldu.

5 Temmuz 2024'te Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesini 2028'e kadar uzattı ve 2024-25 sezonu için Regionalliga'daki rezerv takımına katıldı.

25 Haziran 2025'te satın alma opsiyonlu bir yıllık kiralık olarak Sion'a katıldı.